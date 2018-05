"Tengo que jugar todas las semanas, necesito más minutos. Tengo que sentarme a hablar tranquilamente con mi agente. Acaba de terminar la temporada, debo pensar si me quedo o no". Las palabras de Gareth Bale, el mejor de la final de la Champions en Kiev con su doblete al Liverpool (3-1), abrieron la caja de los truenos en el Real Madrid.

De sobra es conocido el interés del Manchester United por el galés, aunque la maquinaria de los Red Devils se ha intensificado aún más después de las palabras de Bale sobre el mismo césped del Olímpico.

El representante del futbolista, Jonathan Barnett, ha reconocido que se reunirá con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en las próximas semanas para tratar su futuro. De momento, varios diarios ingleses hablan de cifras desorbitadas que el United podría pagar por el jugador.

Así, The Independent asegura que el club de Old Trafford estaría dispuesto a pagar 136,5 millones de euros por Bale, mientras que The Sun asegura que esa cifra podría llegar a los 200 millones de libras (227,5 millones de euros), lo que convertiría al galés en el traspaso más caro de la historia del fútbol.

Además, este rotativo habla de un sueldo astronómico para el futbolista de Cardiff al asegurar que el United podría ofrecerle 650.000 libras semanales (unos 38,5 millones de euros limpios por temporada). Una ficha de estrella muy superior a la que tiene actualmente en el Real Madrid, que es de 11 millones netos. Sin embargo, la marcha de Bale respondería más a una cuestión deportiva que económica porque, como él mismo dijo en Kiev tras el partido "necesito más minutos".