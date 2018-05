Dardo de Laporta al Real Madrid: "Esta Champions la ganó Sergio Ramos"

El expresidente el FC Barcelona Joan Laporta atribuyó este miércoles al defensa del Real Madrid Sergio Ramos y al portero del Liverpool Loris Karius el mérito de que el conjunto blanco lograra su decimotercera Copa de Europa el pasado sábado.

"Esta 'Champions' la ganó Ramos y el portero del Liverpool, que tuvo una tarde desgraciada", apuntó con sarcasmo Laporta durante la presentación del nuevo patronato de la Fundación Cruyff, del que él forma parte junto el extécnico del conjunto azulgrana Pep Guardiola y otro exjugadores del Barça como Carles Puyol y Xavi Hernández.

Preguntado por si se refería a que Ramos lesionó a la estrella del Liverpool, Mohamed Salah, en un lance del juego, Laporta fue bastante claro: "Lo he dicho porque es muy listo y estuvo muy hábil. El Liverpool les tenía encerrados los treinta primeros minutos. Pero son unos profesionales y Ramos supo leer el partido".

Pese a todo, el exdirigente se deshizo en elogios hacia Zinedine Zidane, de quien dijo que es "un entrenador que conoce muy bien su vestuario y lo está haciendo muy bien", aunque considera que su Real Madrid no está, ni mucho menos, al nivel del Barcelona de Pep Guardiola. "Para mí, el Barça de Pep, en cuanto a juego y resultados, es superior. Marcó una época e hizo la temporada perfecta, porque se ganó todo. El Madrid de Zidane aun no la ha hecho", recordó.

Sobre el Barcelona actual, Laporta cree que el equipo "ha hecho "una gran temporada al ganar dos títulos importantes, entre ellos la Liga, que es el que tiene más mérito ganar", pero que "podía haber sido mejor", con la consecución de su sexta Liga de Campeones. "El Barça ya hace años que es el mejor equipo del mundo, el que mejor juega a fútbol y el que tiene al mejor del mundo (Leo Messi), y por eso creo que se están perdiendo oportunidades de engordar el palmarés. Tenemos que aspirar a más", indicó.

Además, cree que el club no está sabiendo gestionar el relevo generacional de la actual plantilla haciendo subir a canteranos para que aprendan de los mejores lo que es jugar en el primer equipo. "Se está desaprovechando una época en la que el Barça tiene grandes jugadores y que podrían ser los mentores de los jugadores de la cantera. Yo recuerdo que Deco enseñó a marcar el ritmo del partido a Xavi e Iniesta, que Piqué tuvo grandes maestros como Márquez o Puyol, y que Ronaldinho, de alguna manera, apadrinó a Messi", apuntó.

"También se apostó por Pedro y Busquets antes de ir al mercado a buscar jugadores", recordó Laporta, quien insistió que "el relevo generacional no surge de forma espontánea, debe trabajarse y promoverse y eso no se está haciendo".

Fuera del ámbito deportivo, el expresidente del FC Barcelona lamentó el encarcelamiento de Sandro Rosell, quien fuera su vicepresidente cuando ganó las elecciones en 2003 y con el que se enemistó años después. "Lo de Rosell me parece desproporcionado. Pienso en su familia, en sus hijos, en su mujer y en él, y es muy triste. Tanto tiempo en prisión provisional (lleva un año en la cárcel por blanqueo de capitales) es bastante injusto, más allá de lo que haya hecho que, cuando sea juzgado, veremos a ver lo que pasa", opinó.

Con el que ganara las elecciones en 2010 encarcelado y el actual, Josep Maria Bartomeu, a mitad de su mandato, Joan Laporta no descarta -"porque en la vida no se puede descartar nada", matizó- volverse a presentar a presidente del Barça. "Para las próximas elecciones falta mucho, serán en 2021. No tengo nada pensado y decidido porque afortunadamente tengo mucho trabajo en el despacho. Lo que sí que pienso es que, con nosotros, el Madrid no ganó ni una Champions. A lo mejor volverían esos tiempos", sentenció con sorna.