Han pasado cerca de cuatro meses y Klopp aún sigue acordándose de la célebre acción de Sergio Ramos y Mohamed Salah. Cabe recordar que tras ese lance, el jugador egipcio tuvo que retirarse lesionado y, para muchos, fue el factor decisivo de la Final. El técnico alemán ha querido explicar su versión de los hechos en una entrevista con el medio teutón Sport1.

"Por supuesto que me hubiera gustado ganar la Champions y, si después me hubieran mostrado los incidentes, yo tampoco habría devuelto el título. No espero eso de Ramos, pero sí que recapacite sobre su comportamiento en ciertas situaciones", aseveró Klopp.

Unas palabras que señalan directamente el comportamiento del jugador blanco sobre el terreno de juego, pero con las que no pretende quitar mérito al triunfo del Madrid. "Hablamos de él porque contra la Juventus fue el protagonista con un piscinazo y una tarjeta roja. El Madrid ganó la Champions justamente, nadie lo pone en duda. ¿Pero se tienen que producir estas situaciones con él?", concluyó.

De hecho, va mucho más allá y considera que la falta no fue fruto del azar y que se ideó de algún modo la forma de dejar K.O al jugador egipcio. "Claro que puede ser una coincidencia, pero dejaron fuera del partido a Salah de una manera relativamente inteligente durante una fase impresionante de su vida futbolística, en una falta en medio campo".