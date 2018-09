Aviso envenenado a navegantes de Zinedine Zidane

Zinedine Zidane, extécnico del Real Madrid, sale de su retiro momentáneo para conceder una entrevista en la web de la UEFA.

Zidane, que no suele dar muchos titulares, habla claro y deja caer lo que realmente pudo pasar al finalizar la pasada temporada, y a la vez, manda un serio aviso a Julen Lopetegui.

Cuando le preguntan por su marcha,Zizu no se muerde la lengua."Aquí tienes que ganarlo todo y manteniendo un cierto nivel de juego". Al galo parece que no le valió con ganar tres Champions seguidas. En su tercera y última temporada, el mal rendimiento y el pobre juego en Liga y Copa levantó muchas voces críticas internas. Fue un curso muy duro para el galo que se vio solo durante muchos momentos. Tras ganar la Champions en Kiev, Zinedine vio la realidad. No sintió confianza de buena parte de la cúpula, perdería peso en la planificación deportiva -Cristiano tenía pie y medio fuera y el Madrid buscaba portero, el preferido por aquel entonces era Alisson-, y la idea del club, de dar poco a poco paso a los más jóvenes, no casaba con la suya. Así las cosas, forzado, dijo adiós.

Además del mensaje al aire que suelta, Zidane da un repaso a otros asuntos sobre su paso por el Real Madrid.

De las tres Champions, ¿Cuál fue más especial?:

"Las tres fueron fantásticas. Todas fueron especiales por diferentes razones. La primera porque fue el año de mi debut como entrenador profesional. La segunda fue simbólica e intensa, por el rival, enfrentarme a la Juventus... y con una actuación excepcional en el segundo tiempo. Y la tercera coronó mis tres temporadas como entrenador del Real Madrid".

Sobre las críticas a Benzema: "Karim fue importante para el equilibrio del ataque en términos de cómo quería que el equipo atacara. Ayudó a implementar nuestro juego de posesión jugando con sus compañeros de equipo. Se pone a disposición y es un verdadero jugador de equipo".

¿Quién eran los líderes de tu Real Madrid?

"Sergio Ramos y Cristiano. Ambos son jugadores con mucha energía e influencia dentro del equipo. Sergio Ramos es un líder natural y una gran presencia en el vestuario, y Cristiano Ronaldo es un líder en el campo que inspira a sus compañeros de equipo. Se complementaban bien".

¿Hay diferencia de exigencia en la Liga que en la Champions?:

"Para mí, no hay diferencia. Siempre preparé todos los partidos con el mismo nivel de implicación. En cualquier caso, cuando estás entrenando al Real Madrid tienes que ganarlo todo, manteniendo un cierto nivel de juego, esa es mi filosofía".

¿Cuál fue la clave de su éxito?

"Siempre permanecí fiel a la filosofía futbolística que transmití a mis jugadores, independientemente de quiénes fueran nuestros oponentes".

¿Cómo viviste los momentos malos?

"Nunca tuve la impresión de que el equipo entrara en pánico. Cuando trabajas con jugadores de alta calidad, saben cómo administrar esos períodos de juegos cuando no estás jugando bien y vuelven rápidamente a la normalidad. ¡Mi trabajo era mantener a la gente calmada!".