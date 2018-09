Regresa la Champions League, la gran competición de clubes por excelencia. El mejor fútbol europeo debuta en la tarde del martes a las 18:55 con un interesante FC Barcelona–PSV Einhoven. Lo hace, precisamente, con esa novedad: el horario. La UEFA ha decidido poner fin a la hora por excelencia de la Copa de Europa, las 20:45, para repartir los encuentros entre las 18:55 y las 21:00.

El sorteo que se celebró a primeros del mes de septiembre deparó grupos muy dispares y con auténticos partidazos dentro de cada uno de ellos. Calienten motores porque empieza el camino para la gran Final del Wanda Metropolitano, el próximo sábado 1 de junio.

Grupo A

Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Brujas y Mónaco son los integrantes del grupo A. Como anfitrión y por el proyecto ilusionante que han puesto en marcha en el Atlético, son claros favoritos para terminar como primeros del grupo.

En el análisis de su primer rival, el AS Mónaco no llega en su mejor momento. Ha ido perdiendo paulatinamente piezas clave en su esquema de juego y ahora mismo la gran estrella es Radamel Falcao. El delantero colombiano se reencontrará con su antigua afición y se debe dar por sentado que luchará por perforar la meta de Oblak.

Caso similar al Mónaco es el del Borussia Dortmund. Los bávaros tocaron techo con la ilusionante temporada en la campaña 2012/13. Jürgen Klopp a los mandos, más jugadores como Lewandowski, Marco Reus, Gotze... una máquina tremendamente engrasada que luchó por todos los títulos al Bayern, pero sus jugadores han ido marchándose y tan sólo Reus perdura de aquella plantilla. Vive segundo en Liga por detrás de los rivales de Múnich y pelearán por pasar de la impredecible fase de grupos.

Y, por último, el rival más desconocido para el público europeo: el Brujas. El club belga es el más rodado de todos. Acumulan 7 jornadas ligueras y marchan primeros por delante del Genk con 19 puntos, dos por encima. A priori son el rival más asequible, pero una visita a Bélgica siempre se puede tornar complicada.

Grupo B

Para muchos, el grupo B es el llamado de la muerte. Formado por FC Barcelona, Tottenham, Inter de Milán y PSV Eindhoven, deparará noches de muchos goles y emociones. Aquí competirá el segundo de los clubes españoles que este año tratarán de lograr el honor de ser el mejor club europeo.

El primer partido y el que inaugura la temporada es el Barça frente al PSV. Los holandeses llevan años sin lograr una gesta importante a nivel internacional y en la liga doméstica son flamantes campeones. Su última Champions data de 1987 y, pese a que podrían parecer 'la cenicienta' del grupo, tras cinco encuentros disputados en la Eredivisie, no conocen la derrota.

El Inter de Milán se coló en el sorteo en el último suspiro. En Serie A el proyecto para este temporada no ha cogido ritmo y marchan decimoquintos por detrás del Milan y a años luz de desprender buenas sensaciones de juego. ¿Sus máximos peligros? Icardi, Nainggolan, Perisic, Lautaro Martínez Borja Valero, Matías Vecino... No tiene uno, tiene muchos. Un plantillón que asusta, pero lo cierto es que tampoco convence. La Champions es diferente y el Giuseppe Meazza siempre impone respeto.

Por último está el Tottenham de Pochettino. El argentino ha logrado colocar a los londinenses en la puja por la Premier League y en la élite del fútbol. Dele Alli, Kane, Eriksen, Lucas Moura y un sinfín de jugadorazos que pelearán por pasar a octavos dentro de este complicadísimo grupo. En Liga, competición por la que se pueden extraer las primeras conclusiones, no han arrancado de manera espectacular, pero tampoco se encuentran en mala posición. Sextos con 9 puntos y a seis de la cabeza.

Grupo C

Otro de los grupos más complicados. El siempre poderoso París Saint-Germain, el Nápoles de Carlo Ancelotti, el Liverpool —finalista en la pasada edición en Kiev contra el Real Madrid— y el Estrella Roja son los que forman este grupo C, con tres serios candidatos para las dos plazas a octavos de final.

Y es que el conjunto belgradense es el rival que menos problemas puede plantear por la diferencia mediática y por plantilla. Primero en la Liga serbia sin perder un encuentro, el Estrella Roja se medirá en primer lugar al Nápoles. Su mayor arma es el ambiente hostil que pueden generar.

No hace poner en contexto las armas del PSG porque es el cuarto año consecutivo en el que pondrán todo su empeño en conquistar, de una vez por todas, la Champions. Sin llegadas mediáticas a la plantilla (tan sólo Buffon, Bernat y Chuopo Moting han aterrizado) sus mayores novedades han llegado en forma de salidas. Neymar y Mbappé tienen entre ceja y ceja poner Europa a sus pies.

El último finalista de la Final de Kiev, el Liverpool de Klopp. El conjunto inglés, junto al club parisino, es el que mejor llega. Un arranque histórico para los Reds en competición doméstica que se traduce en un coliderato con el Chelsea. Su tridente de ataque conformado por Salah, Mané y Firmino, unido a un contraataque que roza la perfección, son su carta de presentación para luchar por un puesto en octavos de final.

Ojo también al Nápoles. Carlo Ancelotti ha sido el que ha tomado las riendas del proyecto que dejó huérfano Maurizio Sarri y no les va nada mal. Desde luego que no parecen ese equipo arrollador de la pasada temporada, pero sólo han concedido una derrota en Serie A y son segundos a tres puntos de la Juventus. Milik, Insigne, Hamsik, Callejón y Mertens son los comandantes de un equipo que quiere plantar cara en la carrera por la Orejona.

Grupo D

Por excelencia, uno de los grupos más variopintos para esta edición que comienza: Oporto, Schalke, Lokomotiv de Moscú y Galatasaray. Arrancar con el análisis del Schalke, supone comenzar por el equipo que llega en peor situación. Los alemanes se encuentran en descenso con 0 puntos en Bundesliga y la fase de grupos no parece que les vaya a dar ninguna alegría. Sin duda la Champions se les puede hacer muy larga y no ayudar a poner remedio a su situación en Liga.

Por otro lado, el Galatasaray turco sí convence. En los últimos años ha estado presente en la mayoría de sorteos y su plantilla la forman algunos jugadores de élite conocidos como Muslera, Nagatomo o Feghouli. A ello hay que sumar que las visitas a campos otomanos nunca son agradables.

El Oporto inaugura su participación tras cosechar un pobre empate ante el Chaves —decimocuarto en Liga— en la Copa portuguesa y con una sola derrota en la competición doméstica. Se estrenarán ante el Schalke en un encuentro que no se antoja excesivamente complicado para los intereses del club dirigido por Sérgio Conceição. Rostros conocidos como los de Iker Casillas, Héctor Herrera, Óliver Torres, Adrián López o Alex Telles, lucharán por un billete para la fase del KO.

Los últimos, pero no por ello menos importantes, son el Lokomotiv. De antemano es conocida que su arma más poderosa es el clima, además del cambio horario. Pero su plantilla no se queda atrás. Éder, Jefferson Farfán, Corluka, Miranchuk, Krychowiak y, su última incorporación, Howedes, son las caras más conocidas del club ruso. Tienen claras opciones de avanzar y no piensan desperdiciar la oportunidad.

Grupo E

Otro grupo apasionante con Bayern de Múnich a la cabeza y que completan AEK de Atenas, Ajax de Ámsterdam y Benfica. Favoritismos a un lado, el club que en mejor forma llega es el dirigido por Niko Kovac. Lewandowski, Ribéry, Robben, James, Hummels, Müller y muchísimos nombres más que dan a los bávaros esas altas opciones de acabar como primeros.

En Atenas se vivirán los partidos más pasionales. La afición griega es conocida por animar a los equipos los 90 minutos que duran los partidos. El más conocido es Chigrinskiy, ex del Barça. El AEK marcha segundo en la liga griega empatados a puntos con Olympiakos. Son el conjunto que más emoción darán al grupo.

Benfica es el otro club portugués de la Champions este curso. Salvo un empate, llevan cosechadas tres victorias en la competición lusa. Llegan con Jonas como capitán y como máximo estandarte. También cuentan en su plantilla con jugadores como Pizzi, Grimaldo o Seferovic. Llegaron directamente al sorteo desde la repesca y no piensan dar a torcer su brazo. Su estilo de juego es pausado y su mayor peligro a la contra.

Y por último, el Ajax. Otro histórico holandés que no besa el trofeo como campeón de europa desde 1995. El renombrado Johan Cruyff Arena es su fuerte y piensan defenderlo a capa y espada. Sólo ha dejado de ganar dos puntos y marcha segundo en Liga por detrás del PSV. Sus dos baluartes sobre el campo son Huntelaar, que a sus 35 años sigue siendo un goleador efectivo y De Jong, el joven centrocampista por el que suspiran varios grandes de Europa.

Grupo F

Olympique de Lyon, Hoffenheim, Shakhtar Donestk y el Manchester City completan el sexto grupo de la Champions. El City de Guardiola vive una situación similar al PSG: no logran convencer en la Copa de Europa y sufrieron una dolorosa derrota la pasada campaña. Su gran incorporación para lograr el reto es Mahrez y el resto de la plantilla la conforman grandes futbolistas.

En orden, el siguiente gran rival es el Lyon. Su irregular inicio de Liga no concuerda con el alto nivel que cuentan dentro de su plantilla. Fekir, Depay, Rafael o Moussa Dembélé son sus hombres destacados. Tras la salida de Mariano han perdido gol, pero pelearán por hacer un gran papel.

El Hoffenheim marcha undécimo en Liga con una sola victoria, pero su desempeño en la competición doméstica la temporada pasada le sirvió para lograr su billete a la competición europea. Puede que su situación acabe siendo como la del Schalke: les pase factura jugar tres competiciones tan exigentes. Pero no van a perder la ilusión y pelearán por colarse en octavos. Kramaric es su gran estrella.

El Shahktar es el último integrante. Pese a que la Liga ucraniana no es la más difícil, son primeros con 21 puntos con 16 goles a favor. Regresan a Champions y tratarán de competir, por lo menos, por terminar en Europa League.

Grupo G

Cayó en este grupo el tercer conjunto español y el actual campeón, el Real Madrid. No tiene un grupo excesivamente complicado el actual campeón de Europa, que ya no cuenta en sus filas con Cristiano Ronaldo, al tener como rivales a la Roma, el CSKA de Moscú y el Viktoria Plzen checo. El viaje a Rusia y los duelos ante el cuadro giallorosso son, a priori, el escollo más difícil a superar. Julen Lopetegui es el encargado del enorme reto que supone conquistar por cuarta vez consecutiva el título.

La Roma fue el verdugo del Barça la temporada pasada y quieren poner en apuros a los blancos. Los últimos choques entre ambos equipos se saldaron con victorias para los madridistas, pero hubo una época en la que la historia no se tornaba tan bonita. Ambos abrirán el grupo el miércoles a las 21:00. Su plantilla tiene grandes armas y variantes tanto en ataque como en defensa: Dzeko, Justin Kluivert, De Rossi, Pastore, El Shaarawy, Fazio, Kolarov, N'Zonzi o Manolas son sus grandes baluartes.

El rival más débil, más desconocido y que se planta por tercera vez en su historia en una fase de grupos, es el Viktoria Plzen. Eso sí, los checos son los más rodados porque llevan 8 jornadas de Liga checa y sólo han dejado escapar puntos en una ocasión.

Cerrará el grupo el CSKA. Los rusos son el equipo más peligroso en casa. Las condiciones meteorológicas y, en especial, el largo viaje hasta Moscú harán complicada cualquier salida para Roma, Real Madrid y Viktoria. Es uno de los clubes rusos que más jugadores aporta a la selección y cuenta en sus filas con jugadores como Akinfeev, Dzagoyev o Mario Figueira. También llegan con más rodamiento, pero no les ha ido tan bien en competición doméstica: quintos a 7 puntos del líder, el Zenit de San Petersburgo.

Grupo H

El último grupo y otro de esos denominados de la muerte. Juventus de Turín, Manchester United, Valencia y Young Boys conforman este difícil cuadro. Salvo el Young Boys, aunque siempre puede dar la campanada, cualquiera del resto puede pasar a octavos. El Valencia de Marcelino García Toral tienen un reto mayúsculo entre sus manos. Los chés debutan en Mestalla ante los Red Devils y no llegan en su mejor momento tras un pobre inicio en LaLiga Santander.

La Juventus es el otro mega proyecto junto a City y PSG que quiere lograr el máximo premio en Europa. Fueron finalistas en 2017/18 y ahora, con Cristiano Ronaldocomo su estrella y flamante fichaje, tienen más ilusión que nunca. Son el rival a batir en Italia y con refuerzos como los de Cancelo, Emre Can o Bonucci consolidan aún más su postura como favorito.

Caso distinto es el del Manchester United. Los de Mourinho no encuentran su estilo y la pasada temporada en la Champions fue un fiasco, tras haber aterrizado en la máxima competición continental por su condición de campeón de la Europa League. Ahora, con las fuerzas renovadas de cara a esta temporada, tratarán de pasar la barrera de grupos realizando buenas actuaciones. El estilo defensivo del técnico luso lo refuerzan jugadores del corte de Pogba, Fellaini o Matic, pero arriba también tienen pólvora con Lukaku, Rashford, Lingaard o Alexis Sánchez.

El Young Boys suizo lo tiene complicado, pero si algo no le va a faltar es ilusión. Como primeros en la Liga doméstica tras 6 jornadas y sin conocer la derrota, harán de su estadio su fuerte particular.