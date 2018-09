Miel sobre hojuelas para el Barcelona en su estreno en la Liga de Campeones esta temporada. Con ciertas dudas al inicio, el equipo culé ha ido de menos a más para acabar pasando por encima del PSV Eindhoven (4-0), en el regreso del exjugador azulgrana Mark van Bommel al Camp Nou, ahora como entrenador.

Casi todo ha salido a pedir de boca en el conjunto de Ernesto Valverde, donde Leo Messi, cómo no, ha vuelto a ejercer de líder. El argentino abrió el marcador a la media hora, cuando el partido se le había atascado a los locales, con un golazo de falta, y luego rubricó la goleada con dos dianas más en la segunda parte. Justo después de que Dembélé firmase uno de los mejores goles de la noche al marcharse de tres rivales con una gran maniobra y poner la pelota donde no podía llegar Zoet. El francés, muy cuestionado la pasada temporada tras haber costado 145 millones, ha demostrado que se encuentra en un gran momento de forma, con seis goles en siete partidos este curso. El único lunar en el Barça fue la expulsión de Umtiti al ver la segunda amarilla en el minuto 78, justo después de que Messi firmase el 3-0 provisional y el segundo gol en su cuenta particular.

Le costó arrancar al equipo azulgrana, que salió con el once esperado por parte de Ernesto Valverde —Coutinho debutó al fin en Champions con la camiseta azulgrana y Sergi Roberto actuó de lateral derecho en detrimento de un Semedo que se quedó en el banquillo—. Y es que enfrente tenía a un PSV rápido a la contra, con el Chucky Lozano y Bergwijn poniendo en apuros a Piqué y Umtiti, que no estuvieron muy finos. Especialmente el francés, que acabaría siendo expulsado.

De hecho, la primera ocasión fue para los holandeses, con un remate del uruguayo Gastón Pereiro que acabaría saliendo alto, mientras que los azulgranas respondieron con un cabezazo forzado de Coutinho, a centro de Luis Suárez, y un remate blandito con la testa que no inquietó a Zoet. Los culés estaban atascados y tuvo que ser Messi, cómo no, quien arreglase el desaguisado. Una vez más, a balón parado. El argentino se sacó otro conejo de la chistera en forma de golazo de falta, colando la pelota por la escuadra. Ahí no podía llegar el meta del PSV. Ni él, ni cualquier mortal. Un gol salvador para un equipo bastante romo hasta ese momento. Poco más destacable desde entonces y hasta el descanso.

El Barça apretó algo más de salida tras el paso por vestuarios, y fueron el propio Messi y Coutinho quienes gozaron de las mejores ocasiones en los primeros minutos de la segunda mitad, aunque Zoet paró un tiro raso del argentino y luego Philippe echó la pelota fuera prácticamente con todo a favor. La respuesta del PSV llegó en las botas del gallego Angeliño Tasende, con un disparo bien interceptado por Ter Stegen, antes de que Luis Suárez gozara de una clarísima ocasión al estrellar un balón en el larguero.

Fue el preludio del 2-0. El segundo gol se hizo esperar, pero llegó. Lo firmó Dembélé con una auténtica obra de arte: el francés, en estado de gracia en este inicio de curso, realizó un magnífico control orientado, dejó atrás a dos rivales y conectó un tremendo derechazo imposible para Zoet. Minuto 75. Dos después, Messi echó el cierre al partido con un remate de primeras para culminar una gran jugada colectiva en la que también intervinieron Luis Suárez y Rakitic.

Pese a la expulsión de Umtiti acto seguido al ver la segunda cartulina amarilla —flojo partido esta noche del central galo—, el Barcelona no pasó apuros para sumar la primera victoria europea del curso e incluso pudo aumentar nuevamente su ventaja. Otra vez por medio de Messi, que firmaba así su hat-trick particular. El de Rosario, que tiene la Orejona entre ceja y ceja tras haberla ganado por última vez en 2015 —antes de las tres Copas de Europa consecutivas del Real Madrid—, recibió un pase de Luis Suárez y batió a Zoet en el 87 para firmar el definitivo 4-0. El Barça empieza esta Champions como un tiro y con algunas de sus estrellas, especialmente Leo y Dembélé, tocados por la varita. Pero a buen seguro que el Inter de Milán y el Tottenham serán harina de otro costal...



Ficha técnica

FC Barcelona, 4: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic (Arturo Vidal, m. 85), Coutinho (Lenglet, m.80); Dembélé (Arthur, m.83), Messi y Luis Suárez

PSV Eindhoven, 0: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever (Isimat-Mirin, min.67), Angeliño Tasende; Hendrix, Rosario (Erick Gutiérrez, m.82), Pereiro; Chucky Lozano, De Jong y Bergwijn (Malen, m.77)

Goles: 1-0, m.31: Messi; 2-0, m.75; Dembélé; 3-0, m.76: Messi; 4-0, m.87: Messi

Árbitro: Tasos Sidiropoulos (Grecia). Mostró cartulina amarilla a Viergever (m.30), Umtiti (m.55) y De Jong (m.57). Expulsó a Umtiti en el minuto 78 por doble amonestación

Incidencias: Partido de la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League 2018/19, grupo B, disputado en el Camp Nou ante 73.462 espectadores. En el palco se encontraban el último ganador del Tour de Francia, el inglés Geraint Thomas, así como el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet; y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera