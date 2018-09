La contestación de Ramos no es casualidad: la intrahistoria del mensaje a Griezmann

No es casual la contestación que ha dado Sergio Ramos en la rueda de prensa previa al choque ante la Roma en su debut para la nueva campaña de Champions. Para comprender porqué ha decidido responder así, debemos remontarnos hasta la Final de Tallín en la Supercopa de Europa donde los blancos perdieron por 2-4 ante, precisamente, el Atlético de Madrid.

Aquel día Antoine Griezmann fue noticia por dos hechos. El primero relacionado con su conquista de la Europa League, porque regaló a todos los integrantes de la plantilla una anillo conmemorativo de la hazaña lograda.

Pero el segundo ataña a Sergio Ramos directamente. Griezmann llegaba de conquistar el Mundial y, por fin, era capaz de arrebatar un título europeo al equipo blanco. El francés colgó en su perfil de Instagram una fotografía donde se le podía ver ser coronado por Ramos, dando a entender que se acababa la hegemonía del capitán merengue.

Ramos 4 UCLs vs Griezmann's 1 Europa League & that consistent L merchant does this 😂 pic.twitter.com/EzbsrWehlP — M•A•J¹³ (@Ultra_Suristic) August 16, 2018

En su día Ramos hizo oídos sordos, pero ante la pregunta que le han realizado, no ha querido pasar del tema y le ha mandado un derechazo al mentón: "La ignorancia es muy atrevida. Cuando escucho hablar a este chaval me acuerdo de Totti, Xavi, Raúl, Iniesta, Iker... jugadores que tienen muchos títulos y no tienen este galardón individual, se debería dejar aconsejar por el Cholo, Godín o Koke, gente que tiene valores que le vendrían bien. Nunca me he quedado corto, es un gran jugador".