Karius: "No sé si Sergio Ramos me lesionó a propósito, sólo él lo sabe"

Se ha convertido en todo un trauma para Loris Karius lo vivido en la Final de Champions de Kiev ante el Real Madrid. Sus dos cantadas en lo que supusieron el primero y el tercer gol para los blancos, provocaron muchas bromas en todo el mundo futbolístico y minaron la moral del exportero del Liverpool. Ahora milita en el Besiktas turco y, en una entrevista al diario Bild, no señaló directamente a Ramos como culpable, pero sí evita referirse a los fallos como algo propio.

"Creo que he logrado algo grande jugando aquella final, no permito que nadie me arruine eso", asegura en primera instancia.

El historial de fallos del guardameta es largo, pese a ello, cree que sus meteduras de pata en la Final guardan estricta relación con el choque que sufrió con Ramos a la salida de un córner. "La temporada pasada fue un gran año con una desafortunada final, pero en el deporte debes superar las decepciones. Nadie podrá saber nunca cuánta relación había entre las lesiones que sufrí y mis errores en el campo. No es una excusa, solo una explicación".

"No sé si Sergio Ramos me lesionó a propósito, solo él lo sabe,pero no es importante. Nunca se disculpó conmigo. Los reconocimientos que me hicieron mostraron que sufrí una discapacidad visual. En condiciones normales no me explico ese error", comentó tras realizarse unas pruebas en Boston que certificaban que sufrió problemas físicos.