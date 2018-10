Lopetegui aclara la ausencia de Ramos en el viaje a Rusia

Julen Lopetegui pasó por rueda de prensa en la previa del partido ante el CSKA y dio un amplio repaso a la actualidad merengue.

El técnico vasco aclaró la ausencia de Ramos en la convocatoria ante el conjunto ruso: "No ha venido porque lleva ciento y pico minutos más que ningún otro jugador. Convenía parar, sus isquios lo van a agradecer. Yo tomo las decisiones, es decisión mía."

Lopetegui habló sobre dos de los nuevos fichajes, Odriozola y Vinicius. Con el lateral vasco cuenta, con la promesa brasileña la historia parece diferente: "La confianza en Odriozola es máxima, máxima. Cuando le toque, jugará. Tengo la máxima confianza en él. Vinicius está pasando un proceso, tiene un gran futuro. Cuando consideremos que nos puede ayudar, le utilizaremos, como a todos."

Le preguntaron a Lopetegui por el estado anímico de su equipo tras los últimos tropiezos: "El estado del equipo es fantástico, con mucha energía. Es un partido de Champions. Todo esta abierto, jugamos contra un gran equipo en su campo. Cuando suena esa música, la motivación es máxima. Estamos seguros de que con nuestros recursos seremos capaces de conseguir el objetivo."

Sobre el rival de este martes, el CSKA, Julen cree que les espera un partido de máxima exigencia: "El CSKA sólo ha perdido un partido de once.Está en racha, recupera hombres importantes, pudo ganar por más goles en Pilsen… Veremos cómo juegan, suelen jugar con línea de cinco, aunque pueden cambiar. Chalov, Dzagoev, Vlasic… nos obligarán a hacer un gran partido.

Sobre las numerosas bajas que tendrá para afrontar el partido, Lopetegui cree que tiene plantilla suficiente para que no se eche de menos a nadie: "No me preocupan las bajas, tenemos recambios de un excelente nivel.. Es cierto que el partido de por sí será exigente, el rival tiene un gran nivel. Juega en casa, además. A partir de ahí, las dificultades las resolveremos con nuestros recursos. No sabemos si jugarán con línea de cinco o de cuatro. A partir de lo que hagan, daremos una buena respuesta"