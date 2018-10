El PSG ya tiene la mente puesta en la próxima cita de Champions en la que se verán las caras ante el Estrella Roja. Tanto Tuchel como Neymar han sido los dos protagonistas en la rueda de prensa previa al duelo. El brasileño no ha eludido ninguna pregunta y ha respondido a todo lo que se le ha preguntado.

Su estado de forma. "No estoy al 100%, pero eso es normal en este punto de la temporada. Aún busco mi mejor forma, intento progresar física y técnicamente. Este verano, en Mundial, sufrí mucho. Llegué lesionado e hice todo lo posible por jugar con Brasil. Acabé triste por la forma en la que terminaron las cosas, pero no puedo seguir lloriqueando toda mi vida. Miro hacia adelante".

Mbappé. "Es duro. Estoy muy feliz por evolucionar a su lado. Es un jugador muy ofensivo al que le gusta ganar. Cuando no gana lo notas en su cara después. Le puede durar varios días".

Nueva posición sobre el césped. "Me gusta jugar de '10'. Puedo controlar el juego y ayudar a mis compañeros, pero no pedí el puesto. El entrenador prefiere ponerme ahí. Siempre voy a escuchar al que manda. Juego como en el Santos y en el Barça. Messi jugaba por el centro y por la banda, así que mi función en el Barça era ser más vertical. En el PSG juego un poco diferente, aunque me gusta tocar el balón. Me encanta tanto en el eje como en la banda, me siento muy bien en las dos posiciones"

Tuchel. "Trajo algo nuevo al PSG. Es un entrenador joven que sabe dónde quiere ir. Es una gran experiencia trabajar con él. Espero que pueda llevarnos a la consecución de la Champions".

Su nivel de francés. "Todos los días aprendo, todavía no soy perfecto. No lo controlo al 100%, así que procuro mejorar poco a poco".