Mourinho culpa a la Policía del retraso... y la Policía le responde

El entrenador del Manchester United, José Mourinho, aseguró que el empate ante el Valencia en Old Trafford (0-0), en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, no es ni "mal" ni "buen" resultado, y lamentó que su equipo "no" tenga "calidad técnica para construir desde atrás" y que sus delanteros "no" estén "en su mejor momento de confianza y a nivel individual".

"Probablemente tuvimos un par más de ocasiones para ganar, pero he aceptado el resultado como justo. Dije en la pretemporada que la temporada pasada fue genial terminar segundo. Y no digo más que eso", criticó en rueda de prensa.

Además, el preparador portugués resaltó que sus futbolistas "lo intentaron" y que elevaron al máximo "sus esfuerzos". "Subieron el nivel de intensidad a pesar de que no tenemos mucho para hacerlo. No tenemos la calidad técnica para construir desde la parte de atrás", indicó. En cualquier caso, no quiso profundizar sobre el estado de sus jugadores: "No puedo decir lo que pienso de la plantilla porque voy a recibir más críticas".

En este sentido, el de Setúbal explicó que intentaron frenar "a un equipo rápido en el contraataque". "Sabíamos que no crearíamos 20 oportunidades. Nuestros delanteros no están en su mejor momento de confianza y a nivel individual. Pensamos que con tres o cuatro oportunidades marcaríamos y ganaríamos el partido", señaló.

A pesar de todo, considera que el empate no es un mal resultado. "No es un mal resultado. No es un buen resultado, pero no está mal. Tenemos dos partidos contra la Juventus para hacer puntos. Es un grupo muy difícil", expresó.

Mourinho prefirió no contestar a las palabras de la leyenda del United Paul Scholes, que afirmó que el técnico luso estaba "avergonzando al club". "No necesito saber lo que dijo. Dijo lo que quiso decir, no me interesa. Hay libertad de expresión, es un país libre, puedes decir lo que quieras", concluyó, antes de asegurar que está "al 200%" con la afición a pesar de los pitos oídos este martes.

Culpa a la Policía

El técnico dijo además que el equipo llegó tarde al encuentro y que no pudo preparar el choque apropiadamente debido a que la Policía se negó a escoltarles desde el hotel hasta el estadio: "Dejamos el hotel a las seis pensando que con 30 minutos sería suficiente, como ocurre normalmente. Pero la Policía rechazó escoltarnos así que vinimos por nuestra cuenta y nos llevó 75 minutos desde el Hotel Lowry. La UEFA y el árbitro estuvieron bien porque nos permitieron empezar el partido cinco minutos más tarde porque al menos necesitamos media hora para prepararnos pero no fue un problema con la organización. Nos anticipamos a todo lo que podía ser peligroso acerca de llegar tarde pero la Policía nos informó de que habían rechazado escoltarnos".

Y la Policía responde

Por su parte la Policía de Manchester emitió un comunicado afirmando que "todos los despliegues de la Policía se llevan a cabo siguiendo un proceso integral de evaluación de riesgos y, específicamente, con respecto a la escolta de los autobuses de equipos de fútbol, sólo se realizan en ocasiones cuando existe información o anticipación para sugerir un riesgo de amenaza o daño para los jugadores. La Policía ha utilizado sus vehículos para acompañar al equipo, pero después de una revisión de nuestras responsabilidades de vigilancia básicas, se decidió que ya no proporcionaríamos este servicio en cada partido. Consultamos con los clubes de fútbol relevantes durante un período de meses para darles el tiempo adecuado para planificar sus viajes al estadio. Cada caso se evalúa individualmente y continuaremos trabajando con todos los clubes para proporcionar una respuesta policial adecuada".