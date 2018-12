Cerezo sobre la Juventus: "Me daba igual el rival que tocase, intentaremos estar en la final del Metropolitano"

Enrique Cerezo, como ocurre todos los años, presidió la comida de Navidad del Atlético de Madrid con los medios de comunicación en el restaurante La Posada de la Villa de la capital de España. El presidente rojiblanco dio su discurso previo a la comida dejando varios titulares, algunos sobre la Champions, otros sobre el resumen del año colchonero y el último acerca de las declaraciones que hizo en Brujas en las que comentó que nunca habla de dinero "y menos con una mujer".

Sobre la Juventus, Cerezo destacó que le "daba igual el rival que tocase" y que "pelearán cada partido como hacen siempre" para estar el 1 de junio en la gran final de la Champions que se jugará en el Wanda Metropolitano.

El presidente también tuvo palabras de homenaje para Fernando Torres, para el Atlético Féminas, para el Calderón y por último para los títulos conseguidos en el año 2018, la Europa League y la Supercopa de Europa.

Caben destacar las últimas palabras de Enrique Cerezo que esta vez sí se puso más serio de lo habitual para defenderse de las acusaciones de machismo que han recaído sobre su persona: "Desde hace mucho tiempo trato con vosotros los periodistas sin hacer ningún tipo de distinción. He trabajado con actores, actrices, directores, directoras, periodistas de todo tipo y nunca he tratado a nadie de manera diferente. Cualquiera que me conozca sabe que nunca he querido faltarle el respeto a ninguna mujer y mucho menos ofenderla ni a Cristina (periodista) ni a ninguna mujer. Una frase puede sacarse de contexto y seguro que no hay mala intención por parte de nadie. Me ha ofendido y me ha generado mucha frustración leer esos comentarios sobre mí".