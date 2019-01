Mourinho confiesa que rozó la "muerte" más absurda en un partido de Champions

José Mourinho sigue buscando equipo para volver a entrenar, pero mientras hace las veces de comentarista en la edición británica de BeIN Sports, el entrenador luso se divierte contando anécdotas que vivió durante sus mejores años en los banquillos europeos. En una ocasión, como él mismo contó, incluso rozó la muerte.

"Era un Chelsea-Bayern, un gran partido de Champions, y yo estaba sancionado. Necesitaba estar con mis jugadores y no podía estar en el vestuario, pero fui al mediodía para que nadie me viese llegar, sólo quería estar con mis jugadores cuando llegaran. Stewart, nuestro utilero, me metió en la cesta de la ropa sucia para que saliese del vestuario y dejó algo de hueco para que respirara, pero el personal de la UEFA me estaba buscando desesperadamente. Así que Stewart cerró la cesta y no podía respirar... Me estaba muriendo, en serio, lo prometo", comentó entre risas Mourinho.

Los hechos tuvieron lugar en el año 2005. Por aquel entonces, Mourinho entrenaba al Chelsea y la eliminatoria en cuestión fueron los cuartos de final ante el Bayern de Múnich. Mourinho, sancionado, no podía asistir al partido, pero asistió. A vida o muerte, pero asistió.