Bale: "No he vuelto a hablar con Zidane desde la final, no éramos los mejores amigos"

Gareth Bale, jugador del Real Madrid, ha concedido una entrevista a la revista 'FourFourTwo' que verá la luz en el suplemento de marzo. El galés cuenta cómo es su relación con Zidane, con el que no habla desde la final de la Champions contra el Liverpool.

"No me dijo nada de su salida, no he vuelto a hablar con él desde la final. Nuestra relación era buena, pero no diría que éramos mejores amigos. Era una relación normal de profesionales".

No se queda ahí, también habla sobre lo "frustrante" que fue no ser titular en la final de la Champions contra el Liverpool: "Jugué bastante bien desde que volví de mi lesión en diciembre. Marqué cinco goles en mis últimos cinco partidos de Liga y sentía que merecía ser titular".