Así son las diferencias entre el VAR Champions y el VAR español

Existen diferencias entre el VAR que la UEFA ha impuesto en la Champions a partir de esta ronda de octavos de final y el VAR que se emplea en la Liga Santander. Repasamos cuáles son las diferencias y similitudes entre ambos:

1.- La sala VAR está situada en Las Rozas (Madrid) en la liga española, pero en la Champions está presente en una unidad móvil fuera del estadio con un árbitro y dos asistentes.

2.- Los supuestos en los que interviene el VAR serán los mismos: goles, penaltis, expulsiones y confusiones de identidad.

3.- En la Champions, el videomarcador del estadio reflejará, por ejemplo, la razón por la que se anula o no un gol, como pasó ayer en el partido entre Ajax y Real Madrid. Eso no pasa en la liga española.

4.- La UEFA ofrece explicaciones en las redes sociales. El ejemplo se vio perfectamente en el gol anulado al Ajax

VAR in the UCL: in the 38th minute of the Ajax v Madrid first leg, Nicolás Tagliafico’s headed goal was ruled out following a VAR review. The referee identified that Tagliafico’s team-mate Dušan Tadi´c was in an offside position and interfering with the goalkeeper - pic.twitter.com/sPtZFd6YiB