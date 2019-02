La UEFA abre investigación a Sergio Ramos

La UEFA ha abierto una investigación para analizar el 'caso Sergio Ramos'. El central forzó la tarjeta amarilla en el minuto 88 para perderse el partido de vuelta y pasar limpio, si el Madrid se clasifica, a Cuartos de final.

Ramos levantó todas las sospechas cuando tras el encuentro reconoció que la tarjeta no había sido casual. Preguntado sobre si la había forzado, contestó: "Viendo el resultado mentiría si dijera que no, es algo que tenía presente y no es por subestimar al rival ni pensar que la eliminatoria se ha pasado, en el fútbol te toca tomar decisiones complicada y lo he decidido así".

a href="https://twitter.com/SQuirante?ref_src=twsrc%5Etfw">@SQuirante: "¿Has provocado la tarjeta?" a href="https://twitter.com/SergioRamos?ref_src=twsrc%5Etfw">@SergioRamos: "Mentiría si dijera que no la he forzado"#GolazoMañana pic.twitter.com/daPZ5xbsJA — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) February 14, 2019

Aunque posteriormente intentó enmendar su error tanto con unas declaraciones a la prensa como con un doble tuit, sin embargo la liebre ya estaba levantada.

En un partido son muchas tensiones, muchas sensaciones y muchas pulsaciones. Hay que tomar decisiones en segundos. Lo mejor de hoy es el resultado. Lo peor, no poder estar en la vuelta junto a mis compañeros por un lance del juego. — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 13, 2019

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadrid https://t.co/zL0Heok5Vp — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 13, 2019

Ramos quedó retratado ya que el 'Golazo de Gol' sacó unas imágenes donde se puede ver al camero preguntando al banquillo si forzaba la tarjeta. Esa conversación se produjo solo dos minutos antes de que Sergio se llevara por delante a Dölberg, delantero danés del Ajax, y el colegiado Skomina le enseñara la amarilla.

Una vez que la UEFA abre expediente y viendo los antecedentes, solo un milagro evitaría que Ramos sea castigado por conducta anti fair play con un partido de suspensión, además del encuentro que se perderá por acumulación de amonestaciones. Así las cosas, el andaluz no estará en la vuelta contra el Ajax ni, si el Madrid se clasifica, en la ida de los Cuartos de final.