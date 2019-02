Sergio Ramos fue un auténtico valladar en la defensa del Madrid. El camero estuvo enorme en las ayudas defensivas consiguiendo cortar varias acciones peligrosas del Ajax.

Apercibido, Ramos vio la amarilla en el minuto 88 cuando cometió una falta sobre Dölberg. Una tarjeta que le obliga a perderse la vuelta de los octavos de final en el Santiago Bernabéu. Con el 1-2 de la ida, Sergio pensó que era mejor no estar frente al Ajax en la vuelta y pasar limpio a Cuartos.

El problema llega cuando tras el partido y en un ejercicio de máxima sinceridad, el central reconoce que forzó la amarilla: "Viendo el resultado mentiría si dijera que no la he forzado, es algo que tenía presente y no es por subestimar al rival ni pensar que la eliminatoria se ha pasado, en el fútbol te toca tomar decisiones complicada y lo he decidido así".

Unas declaraciones que le pueden costar muy caro al bueno de Ramos. La UEFA castiga con un partido de suspensión por conducta anti Fair Play el forzar una amarilla. Una situación que ya se ha producido esta misma temporada en la máxima competición continental y que en el Madrid ya han sufrido en su propia piel cuando la UEFA castigó a Carvajal por forzar la amarilla ante el Apoel. Fue en diciembre de 2017. La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA sancionó al 'Jabalí de Leganés' con dos partidos. Uno por acumulación de amarillas y otro, de castigo, por entender que Carvajal forzó la tarjeta.

La UEFA tiene hasta el viernes para estudiar lo que ocurre una vez finalizado el partido. Declaraciones, viaje al aeropuerto... Es el delegado del partido el que debe recoger estas declaraciones de Ramos. Se estudiarán y salvo sorpresa mayúscula, Ramos será sancionado. Se perderá el partido de vuelta contra el Ajax, como el quería, pero además no estará, si el Madrid se clasifica, en la ida de los Cuartos. Un error garrafal de sinceridad que le puede costar muy caro a Sergio y al Madrid.