El Atlético le enseña a la Juventus lo que es el miedo (2-0)

La motivación en el fútbol es, como en todo los deportes, más del 50% del camino hacia la victoria y en el caso de la Champions lo es aún más porque los equipos grandes sufren transformaciones que en algunos casos se esperan, en otros se intuyen, a veces nadie los puede adivinar y en otras tantas son toda una incógnita. ¿Cuántas veces se ha oído la famosa frase "da igual la Liga, la Champions en otra cosa? ¿Muchas verdad? La mayor parte de las veces en otro barrio de Madrid, pero en el Metropolitano se empiezan a acostumbrar a decirla también.

En la presente temporada, el Atlético de Madrid ha ofrecido dos partidos excelentes que han superado al resto con mucha diferencia y esos choques han sido ante Borussia Dortmund y Juventus de Turín. Los dos partidos acabaron con 2-0 en el marcador, el conjunto de Simeone fue justo vencedor y en la previa la mayor parte de la gente pensaba que el equipo del Cholo podía acabar muy mal parado. ¿Por qué un equipo como el Atlético pasa de perder ante Betis y Real Madrid con una paupérrima victoria en Vallecas a superar a un gigante como la Juventus de Turín? La respuesta es fácil y se ha comentado antes porque para los equipos grandes "da igual la Liga, la Champions es otra cosa".

Ni VAR ni Juventus, el Atlético le enseñó al equipo italiano lo que es el miedo, pero ojo, la vuelta en Turín se antoja bélica. La ‘Vecchia Signora’ está herida, muy dolida y venderá con sangre su eliminación. Nadie se fía.

Diego Costa, sorpresa

Simeone juega los partidos antes del pitido inicial y frente a la Juventus no iba a ser menos. Esta vez no fueron declaraciones motivadoras o algún que otro dardo al rival… La táctica del Cholo fue esconder la titularidad de Diego Costa poniendo en todos los ensayos a Álvaro Morata y diciendo en la previa que el delantero de Lagarto no estaba para jugar los 90 minutos. Y es cierto que no lo estaba, pero jugó prácticamente una hora y eso no lo esperaba nadie.

El Cholo ya de inicio había sorprendido a Allegri, pero terminó de rematar la faena haciendo una sólida primera parte en la que sólo Cristiano, de falta, metió el miedo en el cuerpo a Oblak y en la que el Atlético empezó a fraguar su victoria diciéndole a la Juventus a la cara que sí, que quería la portería a cero, pero que mantener a salvo a Oblak no le iba a poner un muro delante del arco de Szczesny. Iba a ser un día valiente en el Metropolitano.

Griezmann y Thomas tuvieron oportunidades para desnivelar el marcador y fue también en esa primera parte donde la polémica con el VAR empezó a aparecer, pero habría que esperar a la segunda parte para ver la máxima expresión de ambas cosas. El colegiado alemán Zwayer pitó penalti en un derribo sobre Diego Costa, sin embargo, el VAR mandó la pena máxima al limbo y la Juventus respiró tranquila. En la segunda parte, Cristiano y compañía se quedaron sin aire.

El miedo lo tuvo la Juventus

Desde que el sorteo deparó el enfrentamiento entre españoles e italianos, muchos aficionados al fútbol, incluidos los del Atlético de Madrid, dijeron que había que tenerle mucho miedo a la Juventus. Viendo los partidos previos ante Betis, Real Madrid y Rayo, por momentos, el miedo se transformó en pánico, pero si hay que hablar de transformaciones, el Atlético sale beneficiado porque su segunda parte fue apabullante.

La Juventus no vio venir al Atlético de Madrid en ningún momento y cada movimiento rojiblanco aumentó sus opciones de ganar el partido. Costa rozó el gol, fue cambiado, salió Morata y lo que falló Diego lo marcó él. Pero claro, Morata está gafado con el VAR. Segundo tanto del madrileño con el Atlético y segundo gol anulado. Polémico sí, pero parece que el ariete dio el empujón justo a Chiellini para que el VAR se lanzase a anularlo. ¿Se vino abajo el Atlético? Ni mucho menos. El que cayó aún más fue la Juventus que en una jugada a balón parado, siendo un equipo italiano y experto en defender, encajó el 1-0 con el tanto de Giménez que enloqueció al Metropolitano en el 78’. Puede que también con falta en el forcejeo, pero cualquiera le anulaba dos goles al Atlético de Madrid seguidos y con el VAR. El trencilla alemán no lo hizo.

A partir del 1-0, más ambición. Eso no lo esperaba Allegri, que tampoco pudo intuir que anteriormente con 0-0, Simeone iba a hacer dos cambios ofensivos quitando a Koke y Thomas y poniendo a Lemar y Correa. El Atlético fue valiente y eso le sirvió para obviar al VAR, marcar el 1-0 y después el 2-0 de Godín que deja a la Juventus con un baile en el cuerpo que le durará aún unas semanas.

El mejor Atlético de la temporada y el más valiente le enseñó lo que es el miedo a la Juventus que irreconocible en todas sus líneas deberá exigirle más a Cristiano, Dybala, Pjanic, Mandzukic y compañía. Turín será otra cosa y el Atlético no debe perder el miedo a caer. Gracias a él asustó a la Juventus y tiene cerca los cuartos de final.

Ficha técnica:

Atlético de Madrid, 2: Oblak; Juanfran, Giménez, Godín, Filipe; Saúl, Thomas (Lemar, m. 60), Rodrigo, Koke (Correa, m. 66); Griezmann y Diego Costa (Morata, m. 58).

Juventus, 0: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Álex Sandro; Bentancur, Pjanic (Can, m. 71), Matuidi (Cancelo, m. 84); Dybala (Bernasdeschi, m. 80), Mandzukic y Cristiano Ronaldo.

Goles: 1-0, m. 77: Giménez remacha un rechace dentro del área. 2-0, m. 82: Godín remata con la derecha tras un rechace.

Árbitro: Felix Zwayer (Alemania). Amonestó a los locales Diego Costa (m. 8), Thomas (46+) y Griezmann (m. 88) y al visitante Alex Sandro (m. 55).

Incidencias: partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Wanda Metropolitano ante unos 68.000 espectadores. Lleno.