El enigmático mensaje que Enrique Cerezo le manda a Cristiano Ronaldo

Enrique Cerezo no pudo aguantar la tensión en el partido que su equipo ganó a la Juventus este miércoles. El presidente del Atlético de Madrid abandonó el palco tras anular el VAR el gol de Morata y terminó de ver el partido en su despacho.

Tras el encuentro, además de dejar claro que no le gusta el VAR "Depende del equipo se aplica de una manera. Lo he dicho hace tiempo: no me gusta. Y lo seguiré diciendo". Además, respondió a los gestos de Cristiano Ronaldo en el Wanda Metropolitano, en el que respondió a la animadversión de la grada colchonera. El luso se señaló la mano con cinco dedos para indicar cada uno de las cinco Champions que posee. Luego, en zona mixta, lo repitió. "Yo, cinco Champions. El Atlético, cero".

Cerezo le mandó al luso un enigmático mensaje. "Para mí no ha ganado cinco Champions, sino solo tres. Los dos restantes contra el Atlético no las ganó él". Cuando le preguntaron que se explicara, el mandatario rojiblanco tiró balones fuera: "lo explicaré en la próxima entrevista".