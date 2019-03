Luka Modric: "¿Cristiano? Algunos tenían que haber dado un paso adelante que no han dado"

El Real Madrid se la juega, prácticamente, a una sola carta: la Champions League. Reciben este martes al Ajax en el Santiago Bernabéu con un resultado positivo que lograron en el partido de ida, 1-2. Bien es cierto que las sensaciones no son las mejores, pero la competición europea es un soplo de aire fresco para los jugadores y el club merengue. Luka Modric ha querido dejar claro en rueda de prensa que nunca se les puede dar por muertos y que pelearán por todo hasta el final.

¿Cómo llegan mentalmente al choque? "Cuando pierdes dos partidos contra tu mayor rival no es algo que te hace sentir bien, estamos tocados. Pero lo importante es que el partido de mañana llega ya y no hay tiempo para lamentarse de lo que pasó. Tenemos que enfocarnos en lo que nos toca y olvidar lo que pasó. Creo que en el partido de Copa no estuvimos mal, pero falta gol, por eso tenemos que seguir y confiar en que llegará".

Su amigo, Gareth Bale. "Está bien, le veo bien. A veces un jugador entra en una fase de carrera donde no se siente mejor y a todos nos pasa. Me pasó a mí. Yo le veo feliz y con ganas. No podemos olvidar lo que ha hecho por este club, las cosas se olvidan muy fácil. Él tiene ganas, quiere trabajar y quiere volver a ser el Gareth de siempre. Tiene que trabajar, trabajar y trabajar".

Posible retorno de Mourinho. "Nosotros no le hacemos caso a los rumores, estamos centrados en nosotros. En el Real Madrid siempre se habla de estas cosas y no lo podemos evitar. Siempre nos dan por muertos y siempre volvemos. En 2015 no ganamos nada y dijeron que estábamos muertos y después sabéis lo que pasó y lo que hemos ganado".

Reunión en el vestuario. "No te puedo decir lo que hablamos nosotros, pero seguro que hemos hablado y cuando las cosas no van bien hay que hablar como una familia. Después de estas charlas ha ido bien la situación. Lo que nos falta es continuidad, empezamos muy bien, luego una fase de derrotas... No nos podemos rendir".

Planteamiento ante el Ajax. "No van a cambiar mucho, he visto partidos suyos y juegan muy parecido dentro y fuera de casa y seguro que van a venir con las mimas ideas. No tienen nada que perder y por eso es un partido muy peligroso. No tenemos que tener prisa, tenemos buen resultado, pero hay que estar atentos. Nos esperan 90 minutos muy complicados. Tener paciencia y estar tranquilos, juntos".

Su estado físico. "En mi caso, no empecé la temporada bien. Me costaba entrar y coger ritmo de partidos, pero a partir del Mundialito me encuentro mucho mejor. Estoy en un nivel mejor, pero estoy trabajando para estar mejor y ayudar al equipo en todos los aspectos que puedo".

Repercusiones de la salida de Cristiano. "Es un jugador que le faltaría a todos los equipos. Buscar recambio para Cristiano es casi imposible. Claro que nos falta Cristiano. El club lo que intentó fue que otros jugadores cumplieran su función, no tanto, pero que se dividiese ente los jugadores de arriba. Y eso no es fácil. Cristiano ha metido 50 goles y no puedes encontrar a día de hoy a alguien que marque tanto. Puede que algunos tenían que haber dado un paso adelante y, no meter 50, pero por lo menos lo que nos falta, no voy a nombrar jugadores, pero dos, tres jugadores que metan 15-20 o diez goles. Y esto no lo tenemos. Por eso creo que es nuestro mayor problema este año, por ejemplo, partido de Copa contra el Barcelona, hicimos muchas ocasiones, pero cuando no aprovechas un rival con tanta calidad te castiga. Cristiano no está aquí, pero no podemos quejarnos diez años de quién va a sustituir a Cristiano. El club ha puesto fe en otros jugadores como Gareth, Asensio, Karim, ha traído a Mariano, está Vinicius que lo está haciendo muy bien para la edad que tiene. Pero a veces las cosas no salen como queremos. Pero la única manera es trabajar, trabajar y estar juntos. El Madrid siempre va a estar arriba. Siempre va a volver".

Vinicius. "Nos ha dado velocidad, rapidez, algo diferente que nos faltaba. Es joven pero ha demostrado que tiene enorme talento y muchas ganas. Es un chico maravilloso y estamos ahí para ayudarnos y crecer aún más".

También ha hablado Solari

El técnico argentino también ha hablado delante de los micros y ha repasado la situación de su equipo, pero ha sido algo más escueto y menos sincero que su pupilo.

Las palabras de Modric. "No sé que ha dicho Luka sobre Cristiano, pero ya hablamos mucho de él, es historia viva de este club y está todo lo que hizo en las vitrinas. Los que estamos aquí trabajamos para hacer lo mejor posible, para atacar mejor y hacer más goles, nuestro trabajo".

Retorno de Mou. "Este club siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts. Habría que preguntarle a ella con quién se iría".

Vuelta de Champions. "Queremos ganar, queremos pasar la eliminatoria. El equipo tiene carácter y es Champions".

¿De quién es la culpa de la falta de gol? "Esos editoriales son para vosotros, es vuestro trabajo. El mío es intentar que esta plantilla sea lo mejor que pueda ser y sacar su mejor versión".

El Ajax llega descansado. "Nuestro calendario es el que es, muy ajetreado, con muchos partidos muy importantes pero no es novedad, este equipo está acostumbrado. Nosotros no podemos modificar esas cosas, ni nos las planteamos".