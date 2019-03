Rotura de ligamentos de Vinicius para completar la noche negra del Real Madrid

Se siguen desencadenando las malas noticias para el Real Madrid. Eliminado de la Champions, humillado por el Ajax con el 1-4 de la vuelta en el Bernabéu y encima lesión de Vinícius, que lo deja fuera de los terrenos de juego 2 meses.

Este es el comunicado y parte médico del Real Madrid:

Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Vinicius Jr. por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura de ligamentos de la articulación tibioperonea de la pierna derecha. Pendiente de evolución.

Lo sorprendente es que Vinicius comentaba esto ayer justo después del partido: "Fue en una jugada en la que gané en la arrancada pero no logré escapar de la falta. Él me dio un golpe muy fuerte en el pie derecho y la verdad es que me duele mucho. Pero los médicos del club me están intentando calmar, dicen que no es nada para preocuparme".