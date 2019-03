La UEFA explica la actuación del VAR en el Ajax-Real Madrid

La UEFA sigue manteniendo su política de transparencia con la aplicación y el uso del VAR en la Champions League. El máximo organismo continental ha publicado un comunicado con las decisiones que se tuvieron que tomar en tres partidos en concreto, Real Madrid-Ajax. PSG-Manchester United y Oporto-Roma.

Jugada del Madrid-Ajax: "No hubo evidencia concluyente de que la bola hubiera estado completamente fuera de juego desde todos los ángulos de video e imágenes que fueron analizadas cuidadosamente por el VAR. El asistente, que estaba perfectamente posicionado, había declarado que toda la pelota no había cruzado completamente la línea de banda. No se requirió una revisión en el campo. En consecuencia, el árbitro tenía razón al no intervenir y permitir el gol".

Jugada penalti del PSG-Manchester United: "El VAR, después de verificar varios ángulos diferentes disponibles, le recomendó al árbitro una revisión en el campo. Dado que el árbitro no reconoció claramente el incidente durante el juego en vivo (conocido como incidente grave perdido en el protocolo VAR), se realizó una revisión en el campo. Después de la revisión en el campo, el árbitro confirmó que la distancia a la que viajó la pelota no fue corta y el impacto no pudo ser inesperado. El brazo del defensor no estaba cerca del cuerpo, lo que hizo que el cuerpo del defensor se hiciera más grande, lo que provocó que la bola no se fuese en dirección a portería. El árbitro concede penalti. Todas las decisiones mencionadas anteriormente se tomaron en total conformidad con el protocolo VAR".

Jugada penalti pitado en el Oporto-Roma: "El VAR, después de revisar la línea de fuera de juego, que confirmó que el atacante estaba ok, le preguntó al árbitro si había visto la acción del defensor del AS Roma. El árbitro confirmó que no estaba al tanto de ningún agarrón durante el juego en vivo y pidió que las imágenes estuvieran preparadas para permitirle llevar a cabo una revisión en el campo (se perdió un incidente grave). La revisión convenció al árbitro de que un penal debería otorgarse por un delito de espera".

Jugada sin VAR ni penalti en el Oporto-Roma: "El árbitro estuvo cerca de la acción y vio el incidente potencial en el juego en vivo y juzgó que no había falta. Sin embargo, el árbitro decidió retrasar el reinicio del juego para darle más tiempo al VAR para revisar los diferentes ángulos de cámara disponibles. Se llevó a cabo la verificación del VAR y las diversas imágenes fueron estudiadas cuidadosamente por el VAR, que no encontró ninguna evidencia clara. Luego, el VAR informó al árbitro, que después de la verificación no se había producido un error claro y obvio y que no había terreno para una intervención de VAR y una revisión en el campo".