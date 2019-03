No le dio demasiado tiempo a disfrutar de su equipo, el Udinese. Julio Velázquez (Salamanca, 1981) fue destituido en la jornada 12 de la Serie A, cuando el equipo bianconnero estaba en la decimoséptima posición, pero se midió una vez a la Juventus de Cristiano, el equipo que le discute al Atlético el pase a cuartos de final de la Champions.

Atiende a Libertad Digital y desgrana lo que puede suponer el partido. El inicio lo ve claro. "La Juventus es un equipo que valora siempre el ir a atacar, pero aquí hay que valorar que es una eliminatoria. La Juve debería ir a atacar desde el principio porque la rémora es de 2-0, tendrá que llevar la iniciativa y ser dominadora, pero en zonas determinantes. No le va a valer con tener solo la pelota. Justo se enfrenta a un equipo que está muy bien trabajado y es un equipo que se siente muy bien sin la pelota, en situación de no ser poseedor".

Velázquez cree que el Atlético tiene la eliminatoria en su punto, casi cocinada, pero aconseja a los rojiblancos no confiarse. "Es un escenario muy propicio, donde el Atlético se encuentra muy cómodo. Estamos hablando de un equipo que domina este escenario de maravilla porque se siente a gusto defendiendo, estando organizados y contragolpeando. El trabajo del Cholo es maravilloso. Pero es verdad que no te puedes confiar" y continúa "se van a jugar muchos partidos dentro de un mismo partido. Vienes condicionado por la ida y no te puedes ir al ataque sin control, porque un desajuste puede ocasionar un gol del rival, que te pondría la eliminatoria muy cuesta arriba. Tienes que tener un equilibrio, siendo poseedor y también cuando no tengas la pelota".

Nos habla de las bajas de uno y otro equipo, Costa, Thomas, Filipe y Lucas en el Atlético; Barzagli, De Siglio, Alex Sandro, Khedira, importantes bajas en el cuadro turinés. "Los entrenadores siempre queremos tener todo el plantel y Allegri cuenta con la baja importante, sobre todo, de Alex Sandro. Aunque jugadores determinantes se notan, las plantillas de los dos son muy buenas y hay opciones para todo".

Destaca el compromiso de Cristiano en el club, la estela del portugués y la incidencia en sus compañeros, pero apunta que "el fútbol es un deporte colectivo, Cristiano te puede generar muchos desequilibrios, pero la Juventus te puede generar muchísimas cosas más. El otro día con un equipo B le metió 4 al Udinese. Está claro que es uno de los jugadores más determinantes del mundo, pero el fútbol es colectivo".

Y eso precisamente hace que la Juventus sea uno de los rivales más peligrosos, aunque la eliminatoria, como ahora, esté algo inclinada hacia el lado rojiblanco. La Juve, según Velázquez, hace las cosas muy bien "son muy superiores en Italia, pero no se cree más que nadie y yo creo que nunca menospreciaron al Atlético. En el fútbol profesional todo el mundo sabe con quién juegas y el Atlético es un equipo que hace bien las cosas hace tiempo".