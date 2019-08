Van de Beek se aleja del Real Madrid

El que parecía seguro fichaje de Donny Van de Beek por parte del Real Madrid, se aleja. El Ajax está más cerca de la fase de grupos de la Champions tras ganar al PAOK por 3-2 en el partido de vuelta de la penúltima ronda previa.

Tras las palabras de su entrenador, Ten Hag, que afirmó que "supongo que esta temporada Van de Beek continuará con nosotros", y las del director deportivo del Ajax, Marc Overmars, que afirmó que "creo que Van de Beek va a seguir en el Ajax", el propio jugador se manifestó en zona mixta tras el encuentro:

"No hay nada seguro todavía, pero hay muchas posibilidades de que continúe jugando aquí (en el Ajax). Pase lo que pase Real Madrid y Ajax son clubes fantásticos. No me puedo quejar".