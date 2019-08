La fortuna y el azar a veces son muy caprichosos. Para esta próxima fase de grupos que arranca el próximo mes de septiembre nos han deparado dos trepidantes y siempre emocionantes encuentros entre Atlético de Madrid y Juventus de Turín. La temporada pasada los rojiblancos hincaron la rodilla en el Juventus Stadium pese al buen resultado amasado en el Metropolitano (2-0) y cayeron en octavos de final tras un hat-trick, precisamente, de Cristiano Ronaldo.

En el partido de ida, en el Wanda, la afición colchonera le dedicó varios cánticos ofensivos que Cristiano aún no ha borrado de su memoria. "Es un partido más, el Atlético es un gran equipo como todos sabemos. Yo estuve muchos años en el Real Madrid y les conozco. Espero que no me vuelvan a machacar en el estadio llamándome cosas antideportivas, pero quitando esto espero que sea un partido disputado. El Atlético tiene un gran equipo y un gran entrenador", asegura.

Aún así, Cristiano, un competidor nato, aseguró que su objetivo será la Orejona: "¿Qué equipo no se reforzó este año? Todos los equipos se refuerzan para ganar. Yo espero que sea la Juventus, ojalá sea este año, pero es la competición más difícil de ganar".

Pese a ello, sabe que el año pasado hubo sorpresas y que no pueden relajarse pese a la etiqueta de favoritos. "Se esperaba que ganara el Barça y en Anfield perdieron por cuatro. Se esperaba que nosotros pasáramos contra el Ajax y no pasamos. Al Madrid le pasó igual. Es una competición muy difícil. Este año estoy muy ilusionado y ojalá sea nuestro año", concluyó.