La edición 2019-2020 de la Champions League arranca este martes, y lo hace con grandes partidos como el Dortmund-Barcelona, Atlético-Juventus, Chelsea-Valencia o Nápoles-Liverpool. Pero el partidazo por excelencia de esta primera jornada de la fase de grupos es el PSG-Real Madrid en el Parque de los Príncipes, que reúne a dos equipos con muchos jugadores de talla mundial pero ni Tuchel ni Zidane van a poder sacar al campo. Muchas bajas son las que se nos presentan para el miércoles en París, un total de once: seis del Madrid por cinco de los parisinos.

La consabida rotura de Marco Asensio en el ligamento cruzado y el menisco de la rodilla izquierda, se unen a la lista de bajas las lesiones musculares de Luka Modric, Fede Valverde e Isco, que éste último es duda ya que esta semana ha estado entrenando con el grupo y sí que podría viajar a la capital francesa. Por sanción no podrán jugar ni Sergio Ramos por recibir la roja en la pasada edición ni Nacho por el mismo motivo. El entrenador blanco sí que tendrá disponible a Gareth Bale, que vuelve tras la sanción en Liga, Eden Hazard, James Rodríguez y Brahim ya recuperados de sus respectivas lesiones.

Por parte del PSG, sus ausencias son las más sonadas. Tuchel no podrá contar con toda la línea de ataque titular: no están ni Neymar por sanción, ni Mbappé por la lesión muscular que arrastra desde le 25 de agosto, ni Cavani, que no está recuperado del todo pero que si está en la convocatoria será para jugar los últimos minutos del partido. Tampoco estarán Julian Draxler ni el defensa alemán Thilo Kehrer, ambos con problemas en el pie.