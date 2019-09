Uno de los grandes protagonistas del duelo que protagonizaron en el Signal Iduna Park Borussia Dortmund y F.C. Barcelona fue Paco Alcácer. El delantero valenciano salió por la puerta de atrás del conjunto azulgrana y ha encontrado en Alemania la felicidad. Esta temporada, el inicio de campaña de Alcácer es espectacular. Acumula 10 goles en los 9 partidos disputados. En el único que se quedó sin mojar fue contra el Barça.

La andadura del delantero internacional español en la Ciudad Condal, donde llegó traspasado desde el Valencia, fue bastante traumática para Paco. No solo en cuanto a números, en 51 partidos disputados en dos temporadas solo anotó 15 goles, también en lo personal. Tras el duelo contra su ex equipo este marte, Alcácer dejó claro que en el Barça no fue feliz.

"En el Barça hubo gente que se portó mal conmigo", fueron las duras palabras de Alcácer contra el conjunto azulgrana en una entrevista concedida con 'El Chiringuito de Jugones'. Sin dar nombres, Alcácer parece señalar tanto a la directiva como a sus ex entrenadores en el Barcelona, Ernesto Valverde y Luis Enrique.

Lo que está claro es que Paco ha vuelto a ser feliz en el Borussia Dortmund.