La debacle del Real Madrid en el Parque de los Príncipes el pasado miércoles, destapó una oleada de críticas sobre el conjunto merengue. Desde la planificación deportiva, pasando por el desastre táctico y físico del equipo de Zidane, hasta los propios jugadores.

Desde Francia señalan a Zinedine Zidane y a Eden Hazard como uno de los principales culpables. Rolland Courbis, , extécnico de equipos como Olympique de Marsella, Girondins de Burdeos o Montpellier, entre otros, ha sacado el látigo con el entrenador galo y el centrocampista belga en unas explosivas declaraciones al medio RMC Sport.

Sobre Hazard, Courbis fue muy claro: "Hazard era visto como la locomotora en cuanto a los fichajes, pero en realidad es un vagón de cola. Llegó en la pretemporada con seis o siete kilos de más, es una grosería. Si nos siguen diciendo que es un vago, este jugador nunca debería haber fichado por el Real Madrid".

Zidane tampoco se libró de los ácidos comentarios de Courbis: "Hay que ver a lo que pasó cuando se marchó en 2018. No se atrevió a resolver el problema que tenía a la hora de cambiar cuatro o cinco jugadores con los que había ganado tres veces la Liga de Campeones. Volvió para reconstruir un equipo tras la marcha de Ronaldo. Hasta ahora, ha tomado malas decisiones y hubo sorpresas malas, entre la condición física y la calidad de los fichajes. El gran problema que Zizou no ha conseguido resolver, Pogba o no Pogba, es el post-Ronaldo... que es un desierto".