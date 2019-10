No se ha disputado todavía el primer Clasico, ni la primera ronda de Copa y Hazard apenas ha enseñado alguna cualidad. Ni siquiera Neymar se ha disfrazado porque ni ha llegado Halloween. La temporada apenas ha pegado sus primeros bostezos y Florentino Pérez ya jugueteaba con ese botón rojo que tantas veces ha pulsado con múltiples entrenadores. Ni una leyenda como Zidane está exenta de la exigencia máxima del Real Madrid.

El equipo blanco superó el primer examen en el cada vez más supuesto infierno turco. Y es que, además, el Galatasaray es un equipo plagado de veteranos que es sexto en la Super Liga Turca por detrás de equipos temidos como el Alanyaspor o el Malatyaspor. Lo de Super Liga no es una ironía, es el nombre oficial. Si había cierto temor, no es por el nivel del rival sino por el Madrid, habituado a tirar la moneda al aire. Lo que no está en juego es si el Madrid va a sufrir en los primeros minutos. Da igual que Zidane insista en ello más que el Barcelona en la independencia. Solo le falta emitir un comunicado al francés... A los diez minutos ya podían haber encajado dos tantos. La diferencia es que en esta ocasión Courtois cogió la moneda en el aire y decidió que el partido no se iba a decidir por la suerte. ¡Bienvenido al Madrid, Courtois!

El portero estuvo perfecto en las dos claras ocasiones de Andone y en la primera que tuvo el Madrid, se inauguró el marcador. Kroos, el mas regular está temporada, tuvo suerte con el disparo, desviado por un defensa, pero dónde radia la poca esperanza del Madrid pasa por lo que sucedió previamente. El éxito del Madrid dependerá mucho de lo que exploten su conexión Hazard y Benzema. Los dos tienen una química especial. La tienen los buenos pero ellos parece que se entienden mejor.

Y aunque la defensa sigue siendo el punto más débil del Real Madrid, mientras tengan esta fluidez ofensiva, hasta deja de tener importancia siempre y cuando tengan más puntería. El Real Madrid superó los 30 disparos, más de diez entre los palos de Muslera. Siempre estuvieron en el aire los tres puntos porque perdonaron hasta cuándo una estrella Hazard solo tiene que empujar la pelota a gol ya habiendo registrado al portero. Un fallo perdonable solo si se gana...Era el disparo número 20 y venía precedido de una excelente jugada coral que bordaron en los últimos metros Benzema y Valverde.

El Madrid pudo hacer su mejor partido en la faceta ofensiva porque, a diferencia de Mallorca, por ejemplo, Zidane alineó un centro del campo con centrocampistas. Los tres sobre los que tiene que sostenerse el Madrid. Kroos, que dio otro recital, Casemiro y Valverde. El uruguayo se ha ganado un hueco. Tendrá menos calidad que el resto, por el momento, pero su depósito de combustible es enorme y eso es oro en este Madrid. Es el Pogba, low cost, que quería Zidane. Hace que el Madrid presione más arriba y a mayor velocidad. Corre, como Casemiro, por varios de sus compañeros.

Si Valverde aprovechó la final de Turquía, algo así hizo Rodrygo. Si Zidane es coherente, no debe volver a mandarle al Castilla o dejarle sin oportunidades como ya le pasó tras marcar ante Osasuna. Se le ha visto más cómodo por la derecha que a Vinicius. Simplemente porque se mueve con más naturalidad por esa zona. Y por eso demostró más recursos. Y para redondear su actuación, terminó desfondado, con calambres. Lo dio todo.

La victoria trae tranquilidad en todos los sentidos y si Zidane ha tomado nota, tiene una base sobre la que que seguir creciendo. El panorama, aunque sea un solo resultado, cambia por completo. Pasa de ser colista a segundo en su grupo y ahora tiene 10 días hasta el próximo partido.



