El Barcelona logró este miércoles una sufrida victoria en la Champions ante el Slavia de Praga, en el Eden Arena, que le permite situarse líder del grupo F con siete puntos. Pese al triunfo (1-2), el juego del conjunto azulgrana sigue sin convencer y el guardameta Marc-André ter Stegen volvió a erigirse en salvador de los suyos con unas cuantas paradas de mucho mérito.

Precisamente, el cancerbero alemán era también noticia después del partido con sus explosivas declaraciones en zona mixta. "No hemos jugado al nivel que queríamos estar y menos mal que hemos sacado los tres puntos, que es lo más importante, pero hay que hablar de unas cuantas cosas. Hay cosas que hay que mejorar", dijo el meta en declaraciones a Movistar Liga de Campeones, sin querer ir más allá. "No quiero decir nada aquí, me gustaría hablar con los que han estado en el campo", añadió.

Pero ha habido más. Y es que, al flojo partido del equipo y las palabras de Ter Stegen, se une ahora un vídeo, de la cadena local barcelonesa Betevé, donde se puede ver el lamentable estado en el que quedó el vestuario del Barça tras el choque.

En el vídeo se pueden ver botellas personalizadas con los nombres de los jugadores, restos de papeles y esparadrapos por el suelo. También la táctica que utilizó el Txingurri antes del encuentro, así como botellas, vendajes, bolsas de hielo y cáscaras de plátano. En definitiva, una auténtica marranada.

Cabe recordar que hace cuatro años, en un partido de Liga ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, los futbolistas del Barça también hicieron de las suyas dejando todo tipo de rastros en el vestuario, así que en este caso ya llueve sobre mojado con el equipo culé.