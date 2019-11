El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este lunes que "perder genera marejada y te obliga a reaccionar" la víspera del encuentro ante el Slavia Praga en el Camp Nou, correspondiente a la cuarta jornada de la primera fase de la Liga de Campeones, tras la derrota (3-1) este sábado contra el Levante en LaLiga Santander. "Los equipos suelen tener los puntos que se merecen. Al final tiene los puntos que tiene que tener, por mérito o por demérito. Lo que queremos es tener más, pero para eso hay que merecerlos. Cuando pierdes tienes más presión y eso siempre genera marejada. Está bien porque te obliga a reaccionar", aseguró en rueda de prensa.

Valverde comentó que sólo buscar "causas futbolísticas" a las derrotas, y no psicológicas, y dejó claro que la intención del equipo cuando encaja un gol es ir a buscar la respuesta inmediata. "Este equipo ha remontado muchos resultados adversos, creo que hemos remontado muchos partidos en este tiempo. Hay algunas veces que remontas y otras que no puedes, hay que admitirlo y pensar en qué hemos fallado, pero seguro que siempre intentamos ir a por todo", dejó claro.

Pero, fuera de casa, el equipo ha perdido ya tres partidos y empatado otros dos en el global de las competiciones. Una mala racha que en Praga pudo haberse visto ampliada, pero el Barça, pese a sufrir lo impensable, logró el triunfo por un escueto 1-2.

"Imaginamos que será un partido parecido al de la ida y parecido al que jugaron fuera contra el Inter. Mantienen sus señas de identidad juegue quien juegue, en su Liga van en cabeza destacados. Por lo que han hecho hasta ahora, esperamos un partido parecido. Esperamos un gran despliegue físico, intentando hacer muchas llegadas a la portería contraria", apuntó del rival.

Y, en el Ciudad de Valencia, se pusieron por delante y no fueron capaces de retener los tres puntos que tenían en su haber. Derrota que ahora pone más presión a un grupo que no dejó buena imagen en Praga pese a sí saber ganar entonces. "Cuando pierdes tienes más presión, venimos de perder y eso siempre genera marejada. Está bien porque te obliga a una reacción, incluso la hay cuando ganas y no haces un partido redondo. Esperamos reaccionar bien", apuntó.

"En las ruedas de prensa sé que la tendencia general es salirnos de la tabla si lo hacemos muy bien o hundirnos si no ganamos. Yo trato de mantener el equilibrio, siempre hay cosas que piensas que hay que mejorar, hay que hacer autocrítica pero no en público, sino dentro que es donde es efectivo", reiteró.

Por otro lado, aseguró que es bueno que Antoine Griezmann siga teniendo inculcada la filosofía del 'Cholo' Simeone de defender al máximo. "Está muy bien que lo haga, ¿por qué lo va a dejar? Lo que tiene que hacer es sumar arriba y lo hace, se está metiendo muy bien en el grupo, con esa faceta defensiva lo que hace es juntar al equipo y nos viene bien. Tiene despliegue, ha hecho goles y esperamos que nos dé más", auguró.