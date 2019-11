El blindaje anti Real Madrid que el PSG planea con Mbappé

El PSG está con la mosca detrás de la oreja con el futuro de su máxima estrella, Kylian Mbappé. El futuro del delantero galo, que termina contrato el 30 de junio de 2022, sigue siendo ligado al Real Madrid.

El último en relacionar a la estrella del PSG con el conjunto merengue ha sido Vadim Vasyliev, vicepresidente del Mónaco. El magnate ruso asegura que "Mbappé jugará en el Madrid." Vadim explicó el porqué Kylian firmó en su momento por el conjunto parisino:

Me dijo: 'Siento que es demasiado pronto. Sólo jugué un año en mi país, soy parisino y no quiero salir así de aquí. Quiero convertirme en un gran futbolista en Francia. El Real Madrid me esperará. No se equivocó al fichar por el PSG porque tarde o temprano el Real Madrid llamará a su puerta. Me dijo que le esperarían. Quiere ganar títulos y su gran obsesión es la Champions. Llamarán a su puerta y el Santiago Bernabéu le aplaudirá.