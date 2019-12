Zidane, optimista con Hazard: "No creo que haya que operarle"

Zinedine Zidane pasó por rueda de prensa en la previa del partido que este miércoles juega el Real Madrid ante el Brujas. Zidane que aseguró que este miércoles tirará de rotaciones y que será momento para dar minutos a los menos habituales, habló sobre otros asuntos de la actualidad merengue:

Sobre si teme por la integridad de su plantel en el Clásico que se disputa el próximo 18 de diciembre: "No sé nada de eso. De todas formas, el partido de mañana es el que me interesa a mí y a todos. Lo único que está en nuestra cabeza es el partido de mañana. Lo demás ya vendrá y habrá tiempo. Al final son cosas que no podemos controlar. lo que controlamos es el fútbol, lo que nosotros hacemos. Más allá hay muchas opiniones y yo ahí no me meto. Lo importante es el partido de mañana. Después de este partido tenemos otros tres, pero el de mañana es el más importante. Y para los jugadores es lo mismo. Nunca he tenido miedo en un campo de fútbol. Miedo a jugar en el campo nunca".

Zidane vuelve a mostrarse optimista sobre el estado físico de Hazard: "No creo que haya que operarle, pero no lo sé exactamente. Lo que sí puedo decir es que la lesión de ahora está controlada. Espero que sea menos de lo previsto, porque se habla de una semana, de dos, y ahora lo importante es tener paciencia porque no es un momento bueno para él ni para nosotros. Espero que vuelva pronto".

¿Descansará Casemiro este miércoles? "Sabemos lo que hace Case, lo hemos hablado muchas veces. Ha jugado muchos minutos, pero un entrenador tiene que elegir, hacer las listas, meter jugadores, y pensar en el partido de mañana. Luego veremos los demás. Hay más jugadores con muchos minutos, Ramos, Kroos, Varane, porque también hay que contar las selecciones, pero ahí no podemos hacer nada".

