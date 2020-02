Pep Guardiola prepara 'algo' para eliminar al Real Madrid: quiere resarcirse de las eliminaciones ante equipos españoles

Hace semanas que vive obsesionado con esta fecha. Marcado a fuego el 26 de febrero y su visita al Bernabéu. A Pep Guardiola se le acumulan apuntes y trabajo en su despacho en la ciudad deportiva del Manchester City. Su objetivo, eliminar al Madrid en octavos de la Champions, quitarse la espina de sus enfrentamientos con tres equipos españoles sin éxito ninguno. Los tres grandes de nuestro fútbol apartaron al técnico del sueño de la Champions cuando dirigía al Bayern, en tres años consecutivos (2014-2016) y en semifinales, cuando ya divisaba la ansiada final.

Sabe Pep que no será fácil tampoco esta vez y por eso planea algo especial. No por extraño ni singular pero sí para hacerle al equipo de Zidane muy difícil la eliminatoria. Sabe que sólo si hay algo inesperado podría sorprender al equipo blanco. Quiere contraponer con algo ensayado y sorprendente el poderío del rey de Europa, no quiere dejar ninguna pieza al azar. Guardiola considera que si la eliminatoria se desarrolla de igual a igual, el Madrid tiene más opciones.

Lleva ensayando el de Sampedor alguna variante en el sistema de juego que ha enseñado en algún partido en Inglaterra. Es verdad que le gustaría que fuese todo secreto, pero a estos niveles es muy difícil. El equipo lo ha tenido que mostrar en algún partido porque, de lo contrario, los jugadores no ensayan sobre el terreno. Viene jugando con tres centrales y dos carrileros algún tiempo aunque en el último encuentro volvió a defensa de cuatro. Fernandinho se incrusta junto a Otamendi y Laporte o, en su caso Stones, para dejar a Walker y Mendi las bandas. Rodri es acompañado por De Bruyne que en más de un partido ha retrasado su posición para acompañar al español. Lo que sí está claro, más o menos es que Bernardo Silva y Agüero jugarán y, si llega, Sterling también.

Uno de los dolores de cabeza del técnico es que no llegue el delantero inglés. El otro día, tras ganar al Leicester suspiró por él "Puede llegar. Esperemos que llegue". Si no lo hace, entra en juego la capacidad del alemán Gundogan para fortalecer el mediocampo. Es una fórmula interesante y no le disgusta a Guardiola, fanático de jugar con muchos centrocampistas.

Las tres variantes que maneja el técnico español son, por tanto, una convencional con defensa de cuatro (Walker, Otamendi, Laporte, Mendi), tres en el medio (Rodri, Fernandinho, De Bruyne) y tres arriba (Sterling, Agüero, Bernardo Silva). Otra opción sería ir con tres centrales (Fernandinho incrustado), retrasar a De Bruyne y poner de media punta nato a Bernardo. Y otra algo más extraña, en la que peligraría el portugués para que jueguen Gundogan y David Silva, que no parece que entre en los planes del once inicial para este miércoles. El español sólo ha jugado de inicio uno de los últimos cuatro encuentros.

Lo que si está claro es que Guardiola vive ya para esta eliminatoria. Fuera de la Premier y con la Copa y la Copa de la Liga como premios menores, la Champions parece el objetivo. Y más si la sanción se ratifica y el City está dos años sin jugar en Europa. Hace seis años, en un partido antológico en la Castellana, perdió con su Bayern 1-0 ante el futuro campeón de Europa. En Munich los blancos destrozaron a su rival y Guardiola quedó tocado, como el año siguiente ante el Barcelona o como dos después ante el Atlético. Nunca en esos años jugó mal el Bayern, pero siempre perdieron. Y a Pep esto le obsesiona.