Sergio Ramos asegura que "aceptará lo que el club proponga sobre su renovación"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, zanjó este martes cualquier especulación que pueda crearse con su renovación, y aseguró que está dispuesto a renovar el contrato que expira en año y medio con las condiciones que le proponga el club, que suele ofrecer un año cuando sus futbolistas tienen más de 30 años.

"Se está hablando mucho de la renovación y sinceramente atravesamos un momento magnífico entre el club y yo, no hay ninguna prisa por ninguna de las dos partes", aclaró el capitán madridista que está a poco más de un mes de cumplir 34 años.

Ramos, en la víspera del Real Madrid-Manchester City, ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, se mostró respetuoso con la filosofía que mantiene la entidad presidida por Florentino Pérez: "Vamos a llegar a un entendimiento en lo que quiera el club, nunca he exigido dos ni tres años. Entiendo la filosofía de ofrecer un año a partir de cierta edad, y lo acepto".

Y salió al paso de rumores que no quiere que vuelvan a enturbiar la relación después de lo vivido con una oferta millonaria del fútbol chino que tuvo que salir a explicar. "Algunos ya están creando un distanciamiento que no existe. Que nadie se preocupe porque no hay motivo, llegaremos a un acuerdo. Si el club quiere que siga yo seguiré aquí. Nos centramos en la Champions y la Liga y el resto es secundario", zanjó.

Ramos habló sobre si el equipo siente ansiedad por la falta de gol: "Vamos a intentar resolver esos partidos y tenemos que intentar hacer autocrítica y mejorar. Es cierto que en el Bernabéu hay una energía especial y gratificante cuando hay que remontar y quizá la intranquilidad a veces se nos pone en contra pero estamos en deuda con la afición. Es una presión añadida que conlleva ser jugador del Madrid y lo que te hace grande. El Madrid es complicado que perdone tantas veces y esperemos que esta semana entre la pelota y donde queremos".

Sobre si al Madrid le llega este duelo ante el City en su peor momento de los últimos meses, Ramos no pone excusas: "Cuando llega la Champions, a veces llegas mal y haces un partidazo. Va a ser un duelo muy duro ante un rival complicado, pero a los que nos gustan estos partidos es un día especial".

Por último, el capitán del Real Madrid volvió a hablar sobre Hernández Hernández, el colegiado canario que, según el central de Camas, tiene un problema personal con él: "No me siento perseguido, pero la filosofía en Europa es diferente, son más permisibles, ni mejores ni peores. Creo que tengo buena relación con los árbitros salvo la anécdota de la semana pasada con el colegiado, que creo que es personal".