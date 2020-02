David Silva: "No me arrepiento de no haber jugado en el Real Madrid"

David Silva dice que, si tuviera que elegir un jugador del Real Madrid para llevarse al Manchester City, sería Sergio Ramos por ser "un líder". Un futbolista que le iría "muy bien" al conjunto inglés, según decía el canario un día antes de enfrentarse al conjunto blanco en el Santiago Bernabéu, en la ida de octavos de final de la Champions, un partido para el que deberán ser "agresivos en ataque" y tener la "posesión" si quieren sacar un buen resultado.

"¿A quién ficharía de Madrid? La verdad es que no me voy a mojar, porque hay muchos que me llevaría, son muchos compañeros de selección con los que he disfrutado muchas cosas. En este caso te diría que Sergio (Ramos), porque lo conozco desde hace mucho tiempo, es un líder y nos vendría bien", admitía Silva en rueda de prensa.

Además, el canario admite como "un aliciente" jugar contra el Real Madrid en Champions, aunque dice que deberán ser "agresivos en ataque y tener la posesión en el partido" para "hacer un gran encuentro". "Tenemos que jugar como hemos jugado estos últimos años", añadía.

A pesar de la dificultad, el insular considera que "siempre es mejor" jugar la vuelta en casa, estar con su gente y conocer el resultado en el Santiago Bernabéu para actuar de una forma u otra. "Aún así, debemos hacer un buen partido y tener un buen resultado primero", reiteraba Silva.

Destaca también su intención clara de "ganar la Champions" esta temporada, en la que deberán centrarse ya que la Premier League "está complicada" frente a un Liverpool "intratable". "Nosotros tenemos que estar pendiente de lo nuestro. Hemos ganado la liga dos años seguidos, pero este año el Liverpool está jugando muy bien y tenemos que centrarnos en otras competiciones", apunta.

En este sentido, el futbolista español reconoce "el gran nivel" de la Premier League inglesa, una competición "muy diferente" a la Liga española, donde "cualquier acción te puede hacer ganar o perder". "Está claro que en la Premier hay muchos equipos que pueden ganar, en España a lo mejor hay menos, en la Premier en cualquier partido fuera te pueden cambiar todo, en la liga española lo veo más difícil", admite.

"Todo a la perfección en mi carrera"

El centrocampista canario, que juega en el Manchester City desde 2010, se muestra también "orgulloso" de su decisión de haber recalado en el conjunto del Etihad Stadium, considerando que "ha conseguido grandes cosas" con el conjunto inglés, que "no se imaginaba" cuando empezó, por lo que no se arrepiente de no haber jugado en el Real Madrid. "Creo que ha salido todo a la perfección durante toda mi carrera. Aquí he conseguido adaptarme a estar fuera de casa, con un equipo que no ganaba desde hace tiempo y no me puedo quejar", confesaba.

Sobre la reciente sanción impuesta por la UEFA al conjunto de Pep Guardiola que les excluye de participar en las competiciones europeas los próximos dos años, afirma que "nada depende de los jugadores", que deberán centrarse en "jugar". "El club es quien se está ocupando, nosotros no tenemos que ver nada con eso", concluyó.