La decisión de jugar el Valencia-Atalanta a puerta cerrada por el coronavirus es "definitiva e irrevocable"

La consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, ha asegurado este miércoles que la decisión de que el partido del próximo martes correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Valencia y el Atalanta se dispute a puerta cerrada en Mestalla es "definitiva e irrevocable".

"Es definitiva y es irrevocable", ha dicho Barceló ante los medios de comunicación y ha explicado que el Valencia les ha remitido una solicitud para que no se disputara a puerta cerrada el encuentro, pero la Consejería de Sanidad ha descartado esta medida y se mantiene en su decisión.

"Creo que el Valencia acató desde el principio la decisión de la autoridad sanitaria de que sea a puerta cerrada. A la Conselleria le remitió un escrito esta mañana de que podían controlar a los aficionados y se ha contestado que no es por un criterio de control sino sanitario y de salud pública y es irrevocable", insistió Barceló en la rueda de prensa en la que ha analizado el estado actual de la epidemia de coronavirus en la Comunidad Valenciana.

La máxima responsable de Sanidad del Ejecutivo valenciano ha admitido que espera que "no vengan" los 2.400 italianos que ya habían adquirido su entrada para presenciar en Mestalla en directo el encuentro de vuelta de la Liga de Campeones. "Espero que no vengan. Creo que la entidad (Atalanta) habrá tomado las medidas que corresponda para que no se trasladen y que haya gestiones entre gobiernos", ha dicho Barceló, que ha puntualizado que "puerta cerrada es puerta cerrada" y que tampoco se permitirá el acceso a los medios de comunicación.

Además, Barceló también ha confesado que "se congratula" por el hecho de que el Valencia Basket haya aceptado esta tarde que su partido ante el Armani Milán de la Euroliga, que se celebrará este jueves en la Fuente de San Luis, también se celebre a puerta cerrada. "Fue una decisión tomada en consonancia con el Consejo Superior de Deportes, el Ministerio y las federaciones de fútbol y baloncesto y con el consenso de todas las Comunidades autónomas", ha indicado.