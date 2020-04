Xavi Hernández vuelve a hacer gala de su madriditis y no duda en arremeter nuevamente contra Real Madrid. El exjugador del Barcelona, actual técnico del Al Saad de Qatar que se postula para el banquillo culé en un futuro no muy lejano, ha aprovechado una entrevista al youtuber DjMariio para dejar un nuevo recado al equipo que dirige Zinedine Zidane a cuenta de la Champions.

"El Barça las ha ganado cuando ha sido muy superior a sus rivales. El Barça no puede jugar a esa suerte histórica que han tenido otros clubes. El Barça tiene que ser muy dominador, muy seguro de sí mismo. La historia dice que gana cuando ha sido mucho mejor que el oponente", destaca el de Tarrasa.

"¿Que si me refiero al Madrid? Sí, al Madrid, sí. ¿Por qué no? No sólo el Madrid, también otros clubes la han tenido. El Barcelona tuvo suerte en Stamford Bridge, con el gol de Iniesta con diez jugadores y casi sin tirar a puerta. Eso es suerte. Me refiero a que no haces una temporada buena en LaLiga, donde quedas cuarto, quinto, sexto... y luego ganas la Champions. El Barça no ha pasado por eso, el Madrid sí y a eso le llamo tener un poco de suerte", ha confesado un Xavi Hernández que sigue en su línea.

El excentrocampista insiste en su idea de regresar algún día al Barcelona, esta vez como entrenador: "Ahora que me he probado, me veo capaz y es una ilusión, un sueño volver al Barcelona. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, considero al Barça mi casa, es mi vida. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo muchísimo como entrenador en Qatar. Evidentemente entrenar al Barça son palabras mayores, tienes que verlo claro, estar muy preparado. Es todo un proceso y espero que algún día pueda llegar".

En cuanto al estilo de sus equipos, Xavi reconoce su interés por la posesión: "Cuando mi equipo tiene el balón es cuando estoy tranquilo. Prefiero que mi equipo tenga el balón, no es tenerla por tenerla. Hay que ir al ataque. Me gusta trabajar la presión alta para robar".