La Champions, adulterada: Werner firma por el Chelsea y no jugará más con el Leipzig

El Chelsea ha anunciado el fichaje para la próxima temporada del delantero internacional alemán Timo Werner, que llegará procedente del RB Leipzig, donde ha jugado las cuatro últimas temporadas, tras un traspaso del que no han trascendido las cantidades. "Las partes han acordado no divulgar los montantes del fichaje. Con su traslado a Londres, Timo Werner ya no jugará para nosotros en la Liga de Campeones en agosto de 2020", anunció el club alemán, que pierde a su jugador más determinante para el desenlace de la máxima competición europea, donde había sacado billete para cuartos de final. Una Champions que queda adulterada.

Werner, de 24 años, abandonó el Stuttgart rumbo al Leipzig en 2016 y en sus cuatro temporadas en el equipo de Sajonia ha sumado 93 goles y 40 asistencias en 157 partidos. Su buen rendimiento le llevó a debutar hace tres años con la selección alemana, con la que ha disputado 29 partidos y ganó la Copa Confederaciones 2017. Este curso ya ha registrado 32 goles y 13 asistencias en 43 encuentros con el Leipzig.

"Estoy encantado de fichar por el Chelsea, me siento muy orgulloso de unirme a este gran club. Por supuesto, quiero dar las gracias al Leipzig, al club y a los aficionados por cuatro años fantásticos. Siempre estarán en mi corazón. Espero con ansias la próxima temporada con mis nuevos compañeros de equipo, mi nuevo entrenador y, por supuesto, los aficionados del Chelsea. Juntos tenemos un futuro muy exitoso por delante", señaló el atacante en un comunicado.