El presidente del Nápoles, Aurelio de Laurentiis, ha vuelto a criticar con dureza a la UEFA por la decisión que el partido de vuelta de octavos de final de la Champions contra el FC Barcelona, programado para el sábado 8 de agosto (21:00 horas), se dispute en el Camp Nou a pesar de todos los rebrotes activos de coronavirus que hay actualmente en Cataluña.

En una entrevista a Sky Sport, el dirigente del club partenopeo ataca con dureza al máximo organismo del fútbol europeo: "En la UEFA hacen como los tres monos: no veo, no escucho y no hablo. Espero por ellos, que son amigos, que si vamos allí no pase nada. Si no, como decían en El Gladiador, 'se desatará el infierno'".

Este jueves, De Laurentiis habló al término del consejo de la Serie A y dijo que "si decidieron que la Champions se juega en Portugal y la Europa League en Alemania, nosotros también podríamos ir allí. No entiendo por qué debemos ir a una ciudad que en este momento tiene grandes problemas".

"Llamo a la UEFA todo el rato, pero es vergonzoso. Escuchas desde España grandes miedos y ellos se hacen los suecos. ¿Qué se tardaría en decir que jugamos en Portugal, Alemania o en Suiza? Parece que estamos en el colegio, en la UEFA nadie sabe hacer negocios, y además con nuestro dinero", afirma un De Laurentiis que, al menos de momento, tendrá que ver cómo su equipo ha de jugar la vuelta de octavos de final de la Champions en el Camp Nou.