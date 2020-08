¿Por qué convoca Setién a Braithwaite ante el Bayern si no está inscrito en la Champions?

El Barcelona viaja a Lisboa para ultimar el partido de cuartos que este viernes disputará ante el Bayern Múnich. El técnico azulgrana, Quique Setién, ofrecía este miércoles la lista de convocados. Además de la presencia de Dembélé -el galo vuelve tras seis meses lesionado-, sorprendía la inclusión de Braithwaite.

Muchos aficionados culés se preguntaban por qué incluye en la lista Setién al extremo danés ex del Leganés si no está inscrito para la Champions. Podría ser para hacer grupo, pero la verdadera razón es deportiva. A pesar de que Braithwaite no puede jugar en principio, Setién se cubre las espaldas ante un contagio masivo de coronavirus.

Cambio de normativa por el coronavirus

La UEFA ha abierto las puertas a los equipos a utilizar a los jugadores no inscritos en la Champions en caso de necesidad extrema, es decir, si cuenta con un número de positivos tan importante que le impiden alinear a 13 jugadores del primer equipo, incluido un portero. Este cambio de normativa es lo que ha hecho que Setién decida llevarse a Lisboa a Braithwaite y que el único jugador del primer plantel azulgrana que no entra en la lista para el duelo ante el Bayern sea el lesionado Umtiti.