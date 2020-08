En la retina de todos los aficionados al fútbol permanece la jugada entre Sergio Ramos y Salah en la final de Champions League de 2018. Tras un forcejeo en lucha por un balón, el delantero egipcio cayó con todo el peso sobre su hombro. A pesar de los intentos de los fisioterapeutas del Liverpool, Salah tuvo que abandonar la final a la media hora de juego. Ahí cambió la final y el Madrid terminó imponiéndose por 3-1. Tras el partido, el central de Camas recibió numerosas críticas por una acción en la que quedó la sensación en varios aficionados, sobre todo del Liverpool, de que Ramos fue a lesionar a Salah y que no fue una acción fortuita.

Meses después de aquella final, uno de los compañeros de Salah, el central croata Lovren, actual jugador del Zenit de San Petersburgo, se tomó la venganza por su mano en un amistoso entre Croacia y España, un duelo de selecciones de la Nations League. Lovren golpeó con el codo a Ramos en un salto. Ahora, el central croata ha reconocido que lo hizo deliberadamente por la acción del central de Camas con Salah:

¿Si golpeé deliberadamente a Ramos después de que lesionara a Salah? Sí, es posible. Luka Modric trató de reducir la tensión entre Ramos y yo. Deliberadamente lo golpeé con los codos y le dije que ya habíamos empatado. Respeto a Ramos como jugador y lo que hace por su equipo. Ha ganado muchos títulos, pero por otro lado, tiene comportamientos que no me gustan y perjudican a los jugadores. No quiero hacer una gran historia, pero creo que lo que hizo Ramos fue intencional para lastimar a mi amigo Salah, así que era hora de pagar por lo que había hecho