El Real Madrid de Raúl González ha conseguido llegar a la final de la Youth League, al vencer al Salzburgo por un tanto a dos. Allí se enfrentará al Benfica por la obtención del título.

Hasta en tres ocasiones habían sido las semifinales el último paso al que llegaba el equipo blanco. En 2014, 2016 y 2017 se quedaban a un paso de las finales. Ahora, con un ex jugador tan importante en la historia del equipo blanco como Raúl González han conseguido llegar a donde antes parecía imposible.

Un error defensivo del equipo austríaco era aprovechado por un listo Marvin Park que sirviendo un balón a Latasa ayudaba a poner el primer tanto del partido. El equipo blanco a través de Sergio Arribas estuvo a punto de poner el segundo. Un gol que llegaría pasada la media hora de encuentro, obra de Miguel Gutiérrez.

El partido llegaba de esta manera al descanso. Todo hacía indicar que el equipo austríaco pondría todo de su mano para, al menos, luchar por el empate. Los nervios comenzaron a rondar el equipo madridista por un penalti por empujón de Sergio Santos sobre Adeyemi que no desaprovecharía Luka Sucic. Era el Minuto 50 y tenía el equipo de Salzburgo 40 minutos por luchar por el empate.

Un empate que no llegó pero que sí estuvo cerca en alguna internada de los que hoy vestían de blanco. Pero los de Raúl aguantaron bien las acometidas del equipo de la bebida energética.

Así llegaba el final del partido con el pase a la final pero con la nota negativa de no poder contar en la finalísima ante el Benfica con Latasa que por acumulación no podrá disputar el encuentro. Una baja muy sensible para los planes del equipo blanco por su faceta tanto ofensiva como defensiva

Ficha técnica:

Salzburgo, 1: Antosch, Dedic, Affengruber, Okoh (Aigner, m.46), Gazibegovic, Sucic, Pokorny (Sesko, m.82), Seiwald (Stosic, m.65), Kjaergaard (Reischl, m.46), Adeyemi (Prass, m.86) y Adamu.

Real Madrid, 2: Fuidias, Sergio Santos, Pablo Ramón, Chust, Miguel Guitérrez, Antonio Blanco, Morante, Marvin Park (Óscar Aranda, m.69), Arribas (Carrillo, m.85), Dotor y Latasa (Pablo Rodríguez, m.71).

Goles: 0-1 m.4, Latasa 0-2 m.32: Miguel Gutiérrez. 1-2 m.50: Sucic, de penalti.

Árbitro: Pavel Orel (República Checa). Amonestó del Salzburgo a Okoh, Seiwald, Gazibegovic, Aigner, y Affengruber. En el equipo blanco mostró tarjeta amarilla a Latasa y Dotor.

Incidencias: Segunda semifinal de la Liga de Campeones Juvenil disputada en el estadio Colovray de Nyon a puerta cerrada.