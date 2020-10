El Bayern dio un golpe de realidad al Atlético en el Allianz Arena. Le arrolló sin hacer su mejor partido y sin que el conjunto rojiblanco firmará, ni mucho menos, un mal encuentro.

Kingsley Coman est désormais à son prime pic.twitter.com/FUpH9Mn8Al — Zangezino (@renardesurface9) October 21, 2020

Además de la exhibición de Coman —la mayor pesadilla de la zaga colchonera—, y el golazo de Tolisso, el partido nos dejó una instantánea destacada.

En el minuto 20 el colegiado Michael Oliver se inventó una tarjeta amarilla para Thomas Müller por rozar con su bota a Trippier después de dar un pase. La cartulina amarilla indignó al teutón. Según Bild, Müller no se cortó a la hora de expresar lo que sentía: "¿Qué está pasando aquí? ¡Eh! Eso no puede ser cierto. Estamos jugando contra el Atlético de Madrid, ¡los mayores gamberros del fútbol mundial! ¿Y me sacas amarilla por algo así?".