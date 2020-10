Zidane: "Si Hazard está con nosotros es porque está bien"

Zinedine Zidane ha dicho este lunes, en la previa del partido de Champions que el Real Madrid jugará contra el Borussia Mönchengladbach, que su equipo necesita "confirmar y repetir" el partido que firmó el pasado sábado frente al FC Barcelona en el Camp Nou (1-3). "(El del Camp Nou) es el partido que necesitamos hacer ante el Borussia, hay que confirmar lo que hicimos y seguir como lo hicimos el sábado e intentar hacer un buen partido porque conocemos la situación de nuestro segundo partido en la Champions", ha dicho en rueda de prensa Zidane, cuyo equipo necesita sumar los tres puntos en Alemania después del mal inicio con la derrota del pasado miércoles ante el Shakhtar Donetsk en el estadio Alfredo di Stéfano (2-3).

El francés recuerda ue el triunfo ante el Barça "ha reforzado y sirve" para el segundo partido de Champions. "Estamos contentos, hay que estarlo, sobre todo porque hicimos un buen partido los 90 minutos como equipo", apunta. "Sólo miramos nuestro trabajo y mañana es igual, cada tres días así, siempre jugamos contra alguien que te pone en dificultades, pero si sacamos lo que tenemos desde el minuto 1 al final, tenemos posibilidades de sumar. Hay que intentar repetir lo del Camp Nou", subraya el preparador madridista.

Zidane no quiso desvelar nada de su once, pero sí dejó claro que Eden Hazard ha viajado porque "está bien". "Eso es una buena noticia y algo muy positivo para nosotros, creo que todos estamos contentos de que esté. Mañana veremos cómo le vamos a usar", apuntó, sin darle importancia excesiva a las "dificultades" por las lesiones en el lateral derecho porque hay jugadores para "sustituir" a la bajas en esa posición y no habrá "problema" ante el equipo alemán.

Por otro lado, el francés no ha respondido a si habría pensado en dimitir en caso de haber perdido el Clásico y se limitó a decir estará "hasta el último día peleando y haciendo las cosas siempre como equipo", y también recalcó que no le molestaba que se hubiese hablado más de la polémica por el penalti a Sergio Ramos que de la victoria en el Camp Nou. "Del resto no podemos ni debemos hablar. Nos quedamos con lo que hicimos, como equipo luchamos y jugamos bien, eso es lo más importante para el partido de mañana. Hay que estar concentrados y luchar porque va a ser un partido también complicado", advirtió.

Finalmente, sobre las imágenes del pasado sábado de Isco Alarcón hablando en el banquillo de cómo le usa Zidane en los cambios durante los partidos, no buscó ningún tipo de polémica. "Es ambición, quiere jugar y eso es positivo. Pero eso no depende de ellos, yo tomo la decisión de sacar un once y de cambiar, pero sí depende de ellos el estar listos para cuando les toque jugar, así ha sido siempre en este equipo", sentenció.

Kroos: "Nunca hemos dudado de Zidane"

En la rueda de prensa también ha hablado Toni Kroos, quien ha dicho que el duelo ante el Borussia Mönchengladbach en el Borussia Park "es una final". "Ya sabemos la importancia que tiene este partido después de la derrota del primer partido contra el Donetsk, tenemos la presión para ganar mañana. No es nada más ni nada menos que una final para nosotros", declara ante los medios. "Miedo no hay en fútbol. Es verdad que solo hay seis partidos en el grupo, y si empiezas con una derrota, ya tienes presión. Yo confío en nosotros y creo que vamos a salir mejor", añadía.

En este sentido, el jugador alemán explicó que las derrotas ante el Cádiz y el Shakhtar no se debieron a "falta de concentración". "Después de dos derrotas hablamos entre nosotros y teníamos claro que no era falta de motivación, a veces no sale. Un Clásico siempre es especial, pero LaLiga la ganas contra los equipos pequeños. A veces ganamos contra el Barcelona pero perdemos puntos contra equipos pequeños. Contra el Cádiz no salió, al Donetsk no lo veo como equipo pequeño. Con esa derrota en el primer partido ya tenemos mucha presión para ganar aquí mañana", subrayó.

Además, el alemán niega que en algún momento llegasen a dudar de Zidane. "Nosotros nunca tuvimos dudas con él. Perdemos y ganamos juntos. (Dudar de él) Eso es lo fácil, no somos así", dijo. "Si juegas en el Real Madrid, tienes que aceptar que si pierdes partidos hay críticas, más que en otros clubes. Lo importante es cómo reaccionar. Reaccionamos bien, pero solo ha sido un partido, hay que seguir", advirtió.

El futbolista madridista tampoco tiene titubea a la hora de señalar a su exequipo, el Bayern de Múnich, como el "mejor" equipo en la actualidad. "En los últimos meses, el Bayern es el mejor equipo del mundo, por cómo juegan, han ganado la Champions... Hay que aceptar que hay equipos que son un poco mejor. Ya vivimos eso, de 2016 a 2019 fuimos los mejores. Esto puede cambiar rápido. Podemos estar así también en poco tiempo, y para eso trabajamos. Lo más importante es el día a día, cada partido lo utilizamos para mejorar. La calidad la tenemos", expresó.

En otro orden de cosas, Kroos analiza su mejoría en sus números ofensivos en los últimos tiempos. "Siempre intento mejorar, es la clave. En la última temporada metí más goles, pero no es mi idea, hay otras cosas que son más importantes. Para mi juego es importante tirar, pero sobre todo crear ocasiones", expuso.

Por último, expresa dos deseos relacionados con su futuro. "Me gustaría volver a Alemania, es mi país y mi idioma, es más fácil. Disfruto mucho de jugar en el Madrid; siempre tienes ofertas, pero nunca hablé de ellas. Mi idea es terminar aquí", afirmó. "Si has ganado cuatro, quieres cinco. Ganar esta competición es especial. Por lo menos quiero ganar una Champions más", concluyó Toni Kroos.