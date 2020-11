Zidane: "¿El Inter? Cada partido en el Real Madrid es una final"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha asegurado que el partido de este martes ante el Inter de Milán en el Alfredo Di Stéfano, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, es una "final" por la situación del equipo, que acumula una derrota y un empate, y ha asegurado que a pesar del irregular comienzo de la temporada siguen aspirando "a todo". "Es un rival muy bueno, físico, que juega muy bien al fútbol. Será un partido difícil. Será una final y lo vamos a tomar así. Vamos a intentar sumar los tres puntos", declaró en rueda de prensa. "Tenemos una final mañana. Cada día hay una final, cada partido es una final. Nos vamos a concentrar en lo que tenemos que hacer mañana. Son tres puntos y vamos a por ellos", añadió.

A pesar de la irregularidad de este comienzo de temporada, el preparador francés aseguró que siguen aspirando "a todo". "Aspiramos a todo siempre. Siempre queremos demostrar que somos buenos y que queremos más", dijo. "Aspiramos a ganar la Champions siempre, los jugadores lo tienen en la cabeza. Será complicado, tendremos muchas batallas y guerras, pero lo vamos a intentar", continuó. "Tenemos la suerte de jugar un partido de Champions mañana y nos concentramos en eso. Tenemos que preparar bien el partido y darlo todo", explicó, antes de hablar del estado actual del fútbol. "El fútbol está más igualado, no hay equipos pequeños. Es cada vez más difícil y más bonito, todos pueden ganar a todos hoy en día. Por eso cada vez que sumamos hay que estar contentos. Fue una final ante el Huesca y mañana tendremos otra", subrayó.

En otro orden de cosas, destaca la importancia del croata Luka Modric, que no está gozando de excesivos minutos. "Sabemos el jugador que es, lo que es para el equipo. Hay muchos partidos. Luka juega bien cada vez que lo hace. Para un entrenador elegir es lo más difícil, sobre todo con un jugador como Luka. Va a aportar siempre su energía positiva", manifestó.

También espera cosas positivas del tridente formado por Marco Asensio, Eden Hazard y Karim Benzema. "Los jugadores que están aquí siempre quieren hacer historia, es lo bueno, siempre quieren más. Son tres jugadores importantes y seguramente van a hacer, y ya lo han hecho, cosas importantes con este club. Siempre se habla desde fuera de que tenemos que cambiar, pero dentro, entrenando con ellos todos los días, lo que quieren es jugar y ganar. Disfruto con ellos. Vamos a intentar conseguir los objetivos, que hay muchos este año", concluyó.

Varane: "Nos gustan los partidos con presión"

Raphael Varane ha dicho que no tienen que "especular" ni "pensar mucho" ante el Inter de Milán, en un encuentro decisivo de la fase de grupos de la Liga de Campeones que encaran con necesidad de puntos, y aseguró que "los partidos con presión" son los que más les gustan disputar. "Es un partido difícil. Nos enfrentamos a un rival bueno al que tenemos que ganar. Vamos con mucha ilusión, no hay que especular ni pensar e ir por el partido, darlo todo. Los partidos con presión nos gustan y queremos ganar en una competición que nos gusta muchísimo", aseguró Varane en rueda de prensa.

El Real Madrid está pendiente del estado del delantero Romelu Lukaku a quien Varane se enfrentaría si finalmente se recupera. "Le conozco bien. Es un futbolista muy potente con un físico especial, un jugador muy bueno pero el Inter tiene una plantilla completa. Es un equipo bien posicionado a nivel táctico, sólido, que siempre crea peligro arriba. Tenemos que estar preparados para medirnos a un rival muy bueno", advirtió.

Y recordó los problemas defensivos que ha sufrido el Real Madrid en sus últimos partidos, que han coincidido con la ausencia del capitán Sergio Ramos. "Como defensa siempre me siento más cómodo cuando el equipo defiende más compacto. Cuando el equipo está peor y no defiende bien atrás tenemos que tomar decisiones más complicadas. Los últimos resultados en Champions, cuando no estaba Sergio, no estuvieron bien. Aporta mucho a nivel colectivo y su carácter es muy bueno para el equipo", analizó. "No sé si es casualidad o no pero sin Sergio no hemos estado bien a nivel defensivo en la Champions. Mis cualidades son complementarias con las de Sergio, yo le hago mejor y él a mí, pero es cuestión del colectivo y estar todos juntos", añadió.

Con el Real Madrid colista de grupo tras un empate y una derrota, la necesidad de vencer al Inter es máxima. "Es una situación un poco distinta a lo que estamos acostumbrados pero tenemos que tomar el partido como si fuese de eliminatoria directa. Hay que darlo todo, atacar y jugar en equipo. Tenemos plantilla para dar la cara ante cualquier desafío y nos gustan".

En lo personal admitió el central francés haber aprendido de los errores cometidos en la última eliminación europea y de su partido ante el Manchester City. "Hay que aprender del pasado y hacerse más fuertes y mejor, pensar en lo positivo. Después de las victorias y las cosas muy buenas decimos que no podemos vivir del pasado, cuando perdemos es igual, hay que mirar adelante, ser positivo e intentar mejorar siempre".

Ha destacado Varane la importancia que tiene para el equipo el regreso del belga Eden Hazard. "Se adaptó muy bien al vestuario y es un jugador top que tiene muchísima calidad. Nos va a dar mucho. A nivel desequilibrante es un jugador especial, a nivel técnico nos da mucho y como persona es muy bueno, siempre positivo".