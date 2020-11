Zidane muestra su cara más ácida al ser preguntado por Hazard y Asensio

No estaba cómodo Zinedine Zidane este lunes en la sala de prensa del Estadio Olímpico de Kiev, el mismo escenario donde el Real Madrid ganó su decimotercera Copa de Europa hace dos años y medio tras derrotar al Liverpool (3-1).

Los blancos llegan al duelo de este martes contra el Shakhtar Donetsk, en la quinta jornada de la fase de grupos, jugándose media vida en la Champions porque una derrota podría complicarle mucho el billete a octavos de final. Además, vienen de caer contra el Alavés (1-2), en un duelo marcado por la lesión de Eden Hazard y el error de Thibaut Courtois, entre otras acciones.

Y las preguntas de los periodistas tampoco han ayudado a calmar los ánimos. De hecho, le han sentado como un tiro a Zidane, que ha mostrado una de sus caras más ácidas ante los medios.

A la segunda llegó la primera bomba de la tarde, cuando al técnico francés le recordaron las palabras del médico de la selección de Bélgica, Kris Van Crombrugge, en las que aseguraba que el gran número de lesiones de Eden Hazard (ocho desde que llegó al Real Madrid en julio de 2019) se deben a un tema mental, de estrés.

"No, ¿qué dices? Él es muy fuerte, siempre lo ha demostrado. Es una lesión más para él y es muy jodido para él y para nosotros. Son cosas que están pasando en muchos equipos y tenemos que aguantar. No solo es él, nos pasa con más jugadores. Él está fuerte. No tengo ninguna duda del jugador que es y lo que quiere conseguir aquí. Lo está pasando mal, pero le vamos a ayudar para estar mejor lo antes posible", aseguró.

"Es una situación complicada para él, pero es una situación que hay que aceptar. Nunca se ha lesionado en su carrera y ahora... volverá más fuerte", añadía Zidane sobre Hazard al ser preguntado en francés al final de la rueda de prensa.

También defendió el técnico blanco a otro futbolista de la plantilla que no atraviesa un buen momento como es Marco Asensio: "No estoy preocupado. Lo que tenéis que hacer es dejar de hablar y de decir lo que tiene que hacer; dejad que juegue. Lo único es recuperar la confianza y su fútbol, poco a poco. Ha tenido una lesión durante un año y poco a poco vamos a ver al mejor Marco", respondió.

Otro periodista le preguntó por Thibaut Courtois, por si está contento con el rendimiento del belga tras su error ante el Alavés, y por la situación del ucraniano Andriy Lunin, que sigue sin jugar un solo minuto. Pero Zidane escurrió el bulto con maestría torera. "Muy contento con Lunin. Está metido en la dinámica del equipo. Él tiene que estar aquí preparado para cuando le toque jugar y estoy muy contento con lo que está haciendo", dijo al ser preguntado por la prensa local.