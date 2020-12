El Estambul se retira del partido contra el PSG por el supuesto insulto racista de un árbitro

El Estambul se retiró este martes del Parque de los Príncipes en el partido de Liga de Campeones que le enfrentaba al París Saint-Germain después de que un miembro del cuerpo técnico asegurara haber recibido un insulto racista del cuarto árbitro.

Los hechos tuvieron lugar a los 20 minutos del partido, cuando el marcador reflejaba un empate a 0. El árbitro, el rumano Ovidiu Alin Hategan, señala una falta a favor del PSG y el exinternacional camerunés Achille Pierre Webo, ahora parte del cuerpo técnico del equipo turco, protestó de forma virulenta.

Según asegura el exjugador camerunés, elertado por el cuarto árbitro el colegiado acudió a la banda y su asistente le dijo que ha sido "el negro". En ese momento Webo y todo el banquillo comenzaron a protestar. Por su parte, el cuarto árbitro, el también rumano Sebastian Coltescu aseguró que no le había llamado "negro" en el sentido despectivo, si no "el chaval negro" (the black guy).

Pero la explicación no convenció a los jugadores del conjunto turco que, liderados por un miembro de su cuerpo técnico, reprocharon al cuarto árbitro utilizar el color de la piel para identificar al jugador: "¿Por qué cuando te refieres a un blanco no le llamas el chaval blanco?", dijeron. El cuarto árbitro se defendía asegurando que en su idioma la palabra "negro" no tiene connotaciones racistas.

Frente al revuelo generado, y pese a la intervención del delegado de la UEFA, los jugadores de ambos equipos se dirigieron a los vestuarios y el partido quedó suspendido.