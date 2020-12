Misión cumplida. El Real Madrid ha ganado con comodidad al Borussia Mönchengladbach (2-0) para evitar la tragedia y acudir fiel un año más a su cita con los octavos de final de la Liga de Campeones. Karim Benzema hizo los dos goles de la noche, dos golazos de cabeza al rematar los centros desde la banda derecha de Lucas Vázquez y Rodrygo –poesía pura el del brasileño–, en un partido en el que los blancos gozaron de ocasiones muy claras, aunque entre el portero Yan Sommer y los palos se encargaron de evitar que el equipo de Zidane lograra un triunfo más holgado.

Esta vez el Gladbach no fue el equipo incómodo y súper efectivo que rozó la victoria contra el Madrid en el Borussia Park en el partido de la segunda jornada (2-2). Salvo un claro mano a mano de Pléa con Courtois, poco más ofreció el cuadro de Marco Rose en ataque. En cambio, los blancos las tuvieron de todos los colores, con Benzema, Modric y Lucas Vázquez como principales protagonistas de la ofensiva, pero el tercer gol finalmente no llegó.

Una victoria, en cualquier caso, que permite al Madrid cerrar una fase de grupos en la que ha jugado con fuego y en la que, cual mal estudiante, no ha sabido hacer los deberes hasta el final. Una liguilla llena de altibajos que arrancó de la peor manera posible, con derrota en el Di Stéfano ante el Shakhtar Donetsk (2-3), y que se ha cerrado con esta plácida victoria ante el Borussia. Entre medias, los de Zidane salvaron in extremis los muebles en Alemania (2-2), ganaron sus dos partidos contra un Inter de Milán que se queda fuera de Europa (3-2 y 0-2) y volvieron a caer frente al Shakhtar en tierras ucranianas (2-0).

Esta noche, ante el Borussia, Zidane repitió el once que venía de ganar al Sevilla en el Sánchez Pizjuán (0-1), con la única novedad de un Sergio Ramos recuperado para la causa por Nacho. Modric, que firmó un partidazo soberbio, se hizo el amo y señor del encuentro. El croata apareció por todos lados, recuperando balones atrás y robando unos cuantos arriba en la presión, liderando así a un Real Madrid que ha firmado su partido más completo de la temporada. De las botas del balcánico nació el 1-0 tras un robo que confirmaba la ambición del trece veces campeón de Europa. Los blancos no fallaron y demostraron que, cuando tienen que dar el do de pecho, lo dan. Una muestra más de que este Madrid es capaz de cualquier cosa, tanto de lo mejor como de lo peor (Cádiz, Shakhtar, Alavés...).

A los 9 minutos, Modric se asoció con Lucas Vázquez –el gallego le quitó el sitio a un recuperado Carvajal– y Benzema hizo el resto con un testarazo inapelable para Sommer. El gol dio alas a los de Zidane, sobre todo después de una ocasión de Thuram que detuvo Courtois. La noche empezaba a pedir de boca para madridistas, cuyo dominio era absoluto en todas la fases del encuentro. Tanto fue así que la vuelta de Sergio Ramos, la gran noticia en la previa tras haberse perdido los últimos cinco partidos con la camiseta blanca, pasó desapercibida. Entre otras cosas porque ni el sevillano ni Varane tuvieron que aparecer, afortunadamente para los intereses locales.

Después de un claro mano a mano de Pléa con Courtois que hubiera podido suponer el empate, llegaría el 2-0, el gol de la tranquilidad, en una jugada muy parecida al primer gol de la noche. En esta ocasión cambió el arquitecto —Rodrygo por Lucas—, pero el autor del gol fue el mismo: Karim Benzema. El galo firmaba así su octava diana del curso al rematar a la red un centro de muchísimos quilates de Rodrygo Goes. Modric volvió a erigirse en protagonista en el tramo final de la primera parte, primero con un remate que se estrelló en el palo, tras desviar lo justo Sommer, y un minuto después mandó la pelota al fondo de la red, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego de Varane. Con un claro 2-0 se marcharon los blancos al vestuario.

Sommer frustra el hat-trick de Benzema

El Gladbach pareció reaccionar tras el descanso —especialmente al quitar Marco Rose a un Wendt que se había encargado de regalar una autopista al Real Madrid en la banda derecha de su ataque—, consciente de que su futuro estaba en manos del Inter de Milán. Stindl lo intentó con un disparo que se estrelló contra el lateral de la red al inicio de la segunda parte, pero los alemanes apenas volverían a inquietar a un Courtois que, a la postre, se acabaría convirtiendo en mero espectador.

Kroos la puso en la escuadra a la hora de partido y Benzema acarició el hat-trick con un rechace al larguero, tras un paradón de Sommer a Sergio Ramos. Rodrygo lo intentó a continuación y Modric también se quedó sin el premio del gol en su mejor partido de la temporada, el día, precisamente, que igualó a Roberto Carlos como el jugador extranjero con más partidos en la historia de la Champions con la camiseta madridista. Zidane aprovechó para dar minutos a Marco Asensio y al canterano Arribas, que debutó en Champions, y, ya en el 90', Lucas Vázquez mereció el premio del gol, pero su trallazo desde fuera del área se estrelló contra la madera.

El marcador ya no se volvería a mover en Valdebebas, ni tampoco en Milán, con lo que el Real Madrid sellaba su pase a octavos de la Champions como primero de grupo y el Borussia Mönchengladbach lo hacía como segundo, logrando así los alemanes su gran objetivo después de haber fracasado en las dos apariciones anteriores en la máxima competición europea. Los blancos evitarán así en la ronda de los 16 mejores a rivales como el Bayern de Múnich, el Manchester City o el Liverpool. Un buen premio para ganar confianza antes de retomar la Champions en febrero de 2021, aunque lo cierto es que Zidane y los suyos todavía tienen muchos deberes por hacer en LaLiga, empezando por el derbi del sábado contra el Atlético de Madrid.

Ficha técnica

Real Madrid, 2: Courtois; Lucas Vázquez, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo (Arribas, m.74), Vinicius (Marco Asensio, m.74) y Benzema

Borussia Mönchengladbac, 0: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt (Lazaro, m.46); Kramer (Benes, m.85), Neuhaus, Thuram (Herrmann, m.85); Stindl (Wolf, m.85), Embolo (Zakaria, m.46) y Pléa

Goles: 1-0, m.9: Benzema; 2-0, m.32: Benzema

Árbitro: Björn Kuipers (Holanda). Amonestó a Zakaria (m.88), del Borussia Mönchengladbach

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, grupo B, disputado en el estadio Alfredo di Stéfano a puerta cerrada