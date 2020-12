Jorge Jesus, entrenador del Benfica, siempre habla alto y claro. El veterano técnico luso no elude los temas más polémicos. En su última rueda de prensa, el entrenador del Benfica habló de lo que sucedió en el Parque de los Príncipes, donde el partido fue suspendido por un supuesto insulto racista del cuarto árbitro, Sebastian Coltescu, contra el exinternacional camerunés Pierre Achille Webó, miembro del cuerpo técnico del Basaksehir, equipo turco que se enfrentaba al PSG este martes en la última jornada de la fase de grupos:

No sé muy bien lo que pasó y lo que se dijo, pero hoy el racismo está muy de moda. Como ciudadano tengo derecho a pensar a mi manera y tener una opinión concreta cuando sepa lo que sucedió en en ese momento. Hoy cualquier cosa que se pueda decir contra un negro es siempre signo de racismo, y eso mismo contra un blanco ya no lo es. Es una ola que se está implantando en el mundo. Pero tal vez hubo racismo porque no sé qué le dijeron a ese entrenador